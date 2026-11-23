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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель - 23.11.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в понедельник ускорили снижение до 3% и более, а стоимость барреля Brent впервые с конца августа опустилась ниже 87 долларов, следует из... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T17:13+0300
2026-11-23T17:13+0300
2026-11-23T17:13+0300
нефть
рынок
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник ускорили снижение до 3% и более, а стоимость барреля Brent впервые с конца августа опустилась ниже 87 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.55 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,24% относительно предыдущего закрытия, до 87,04 доллара за баррель. А минутами ранее показатель оказался ниже 87 долларов впервые с 27 августа.
Январские фьючерсы на WTI в то же время дешевеют на 3,11% - до 80,8 доллара за баррель.
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нефть, рынок
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник ускорили снижение до 3% и более, а стоимость барреля Brent впервые с конца августа опустилась ниже 87 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.55 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,24% относительно предыдущего закрытия, до 87,04 доллара за баррель. А минутами ранее показатель оказался ниже 87 долларов впервые с 27 августа.
Январские фьючерсы на WTI в то же время дешевеют на 3,11% - до 80,8 доллара за баррель.