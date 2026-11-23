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Мировые цены на нефть марки Brent снижаются более чем на 3%

Мировые цены на нефть марки Brent снижаются более чем на 3% - 23.11.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть марки Brent снижаются более чем на 3%

Мировые цены на нефть марки Brent снижаются более чем на 3%, до 89,6 доллара за баррель, следует из данных торгов. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T02:31+0300

2026-11-23T02:31+0300

2026-11-23T02:31+0300

нефть

торги

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть марки Brent снижаются более чем на 3%, до 89,6 доллара за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 02.04 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,14%, до 89,59 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на WTI по состоянию на 02.08 мск поднялась на 1%, до 83,26 доллара за баррель.

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нефть, торги