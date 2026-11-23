https://1prime.ru/20261123/tseny-875465802.html

Цены на энергоносители на Филиппинах снизятся на этой неделе

Цены на энергоносители на Филиппинах снизятся на этой неделе - 23.11.2026, ПРАЙМ

Цены на энергоносители на Филиппинах снизятся на этой неделе

Цены на энергоносители на Филиппинах снизятся на этой неделе на фоне постепенного восстановления глобальных цепочек поставок, передает филиппинское новостное... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T17:32+0300

2026-11-23T17:32+0300

2026-11-23T17:32+0300

нефть

мировая экономика

филиппины

сша

ближний восток

опек

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875465802.jpg?1795444328

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Цены на энергоносители на Филиппинах снизятся на этой неделе на фоне постепенного восстановления глобальных цепочек поставок, передает филиппинское новостное агентство Philippine News Agency (PNA) со ссылкой на данные министерства энергетики Филиппин. Согласно данным, опубликованным министерством энергетики (DOE) в понедельник, цены на бензин снизятся на 3 песо за литр (0,047 доллара США), на дизельное топливо - на 2,6 песо за литр (0,041 доллара США), а на керосин - на 1,6 песо за литр (0,025 доллара США), передает PNA. На брифинге министр энергетики Филиппин Шэрон Гарин отметила, что объемы поставок нефти на Филиппины как из стран-членов ОПЕК, так и из государств, не входящих в эту организацию, растут, что уменьшает опасения по поводу дефицита энергоносителей в республике. "По оценкам министерства энергетики и судя по большинству полученных нами отчетов, к концу года ситуация должна заметно улучшиться не только на Ближнем Востоке, но и на мировом нефтяном рынке в целом", - приводит ее слова PNA. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

филиппины

сша

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, филиппины, сша, ближний восток, опек