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Власти Индонезии одобрили план разработки газового месторождения Geliga

Власти Индонезии одобрили план разработки газового месторождения Geliga - 23.11.2026, ПРАЙМ

Власти Индонезии одобрили план разработки газового месторождения Geliga

Власти Индонезии одобрили план разработки газового месторождения Geliga в бассейне Кутей, что позволит приступить к освоению двух месторождений с общим объемом... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T20:15+0300

2026-11-23T20:15+0300

2026-11-23T20:15+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Власти Индонезии одобрили план разработки газового месторождения Geliga в бассейне Кутей, что позволит приступить к освоению двух месторождений с общим объемом газа в недрах около 8 триллионов кубических футов (227 миллиардов кубометров), сообщила итальянская энергетическая компания Eni. "Eni сообщает, что власти Индонезии одобрили план разработки (POD) месторождения Geliga, что стало важным этапом, способствующим освоению примерно 8 триллионов кубических футов газа, на обоих месторождениях Geliga и Gula в бассейне Кутей, а также укрепляющей позиции компании в качестве ведущего производителя газа в Индонезии", - говорится в сообщении. По данным компании, план предусматривает разработку месторождения Geliga, содержащего около 5,9 триллиона кубических футов газа (167 миллиардов кубометров) и 250 миллионов баррелей сопутствующего конденсата, а также месторождения Gula с объемом газа в недрах 2,2 триллиона кубических футов (62,3 миллиарда кубометров). Ожидается, что на пике добыча двух месторождений достигнет 1 миллиарда кубических футов (28,3 миллиона кубометров) газа и 50 тысяч баррелей конденсата в сутки. Проект предусматривает бурение 15 подводных скважин и строительство плавучей установки добычи, хранения и отгрузки мощностью переработки около 1 миллиарда кубических футов газа и 80 тысяч баррелей конденсата в сутки. Разработка Geliga и Gula создаст третий газодобывающий кластер Eni в бассейне Кутей. Компания рассчитывает к концу десятилетия довести совокупную валовую добычу в Восточном Калимантане примерно до 3 миллиардов кубических футов (около 85 миллионов кубометров) газа и 140 тысяч баррелей конденсата в сутки. Eni - энергетическая компания, работающая в 62 странах, со штатом более 31,5 тысячи человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.

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газ, нефть, индонезия, eni