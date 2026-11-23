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Власти Ирака хотят установить контроль над месторождениями в Иракском Курдистане

Власти Ирака хотят установить контроль над месторождениями в Иракском Курдистане - 23.11.2026, ПРАЙМ

Власти Ирака хотят установить контроль над месторождениями в Иракском Курдистане

Власти Ирака считают необходимым установление контроля над нефтяными месторождениями в Иракском Курдистане, чтобы препятствовать контрабанде нефти с севера... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T22:43+0300

2026-11-23T22:43+0300

2026-11-23T22:43+0300

нефть

ирак

иракский курдистан

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ДОХА, 23 ноя - ПРАЙМ. Власти Ирака считают необходимым установление контроля над нефтяными месторождениями в Иракском Курдистане, чтобы препятствовать контрабанде нефти с севера страны, сообщил агентству новостей Ирака INA министр нефти Бассем Худаир. "Министерство нефти считает необходимым управлять месторождениями в Иракском Курдистане на федеральном уровне, поставив их под контроль министерства, аналогично месторождениям, которыми оно управляет в центральных и южных регионах", - сказал министр. Он указал на связанные с контрабандой нефти нарушения на месторождениях, принадлежащих Северной нефтяной компании, которые находятся под контролем регионального правительства Курдистана. По словам Худаира, специальная комиссия в настоящее время занимается расследованием для определения объема контрабандных поставок с северных месторождений. В связи с проблемой контрабанды на территориях под контролем внегосударственных вооруженных формирований министерство нефти Ирака намерено добиваться усиления контроля над пограничными переходами и передачи ответственности за их контроль с севера на юг иракской армии. Проблема контроля за месторождениями вышла на первое место в Ираке после того, как в ноябре появилась информация о многолетней откачке нефти из трубопроводов в провинции Бабиль для контрабанды в объеме не менее 200 тысяч баррелей в сутки. Район Джарф ас-Сахр, где шло воровство нефти, находится под контролем шиитской группировки "Кетаиб Хезболлах", вывод вооруженных сил которой из этого района начался в минувшие выходные.

ирак

иракский курдистан

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нефть, ирак, иракский курдистан