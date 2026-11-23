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Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов вырос до 12,27 рубля
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов вырос до 12,27 рубля - 23.11.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов вырос до 12,27 рубля
Курс юаня по итогам торгов понедельника увеличился до 12,27 рубля, следует из данных Московской биржи. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T19:08+0300
2026-11-23T19:08+0300
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов понедельника увеличился до 12,27 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 12 копеек, закрыв торги на отметке 12,27 рубля.
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рынок, юань, рубль, мосбиржа, торги
Китайский юань, Рынок, юань, рубль, Мосбиржа, Торги
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов вырос до 12,27 рубля
Курс юаня по итогам торгов понедельника вырос на 12 копеек, до 12,27 рубля