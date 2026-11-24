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Верховный суд разрешил конфисковать машины, оформленные на подставных лиц

Верховный суд разрешил конфисковать машины, оформленные на подставных лиц - 24.11.2026, ПРАЙМ

Верховный суд разрешил конфисковать машины, оформленные на подставных лиц

Пленум Верховного суда России разъяснил, что автомобиль, зарегистрированный на другое лицо, но фактически купленный обвиняемым и использованный им при... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T11:12+0300

2026-11-24T11:12+0300

2026-11-24T11:12+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Пленум Верховного суда России разъяснил, что автомобиль, зарегистрированный на другое лицо, но фактически купленный обвиняемым и использованный им при совершении преступления, подлежит конфискации, передает корреспондент РИА Новости. Пленум под руководством председателя ВС РФ Игоря Краснова во вторник внес поправки в постановление пленума от 2018 года, которые касаются конфискации имущества, в том числе по делам о повторном пьяном вождении и управлении машиной без прав. "Для целей главы 15.1 УК РФ принадлежащим обвиняемому следует считать, в частности, имущество (включая транспортное средство), находящееся в его собственности либо в общей собственности обвиняемого и других лиц, в том числе в совместной собственности супругов, а также транспортное средство, зарегистрированное на иное лицо, но приобретенное обвиняемым и использованное им при совершении преступления", - говорится в документе. Высшая судебная инстанция подчеркнула, что суды обязаны применять конфискацию имущества при наличии законных оснований.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , игорь краснов, вс рф, авто