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Верховный суд разрешил конфисковать машины, оформленные на подставных лиц
Верховный суд разрешил конфисковать машины, оформленные на подставных лиц - 24.11.2026, ПРАЙМ
Верховный суд разрешил конфисковать машины, оформленные на подставных лиц
Пленум Верховного суда России разъяснил, что автомобиль, зарегистрированный на другое лицо, но фактически купленный обвиняемым и использованный им при... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T11:12+0300
2026-11-24T11:12+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Пленум Верховного суда России разъяснил, что автомобиль, зарегистрированный на другое лицо, но фактически купленный обвиняемым и использованный им при совершении преступления, подлежит конфискации, передает корреспондент РИА Новости. Пленум под руководством председателя ВС РФ Игоря Краснова во вторник внес поправки в постановление пленума от 2018 года, которые касаются конфискации имущества, в том числе по делам о повторном пьяном вождении и управлении машиной без прав. "Для целей главы 15.1 УК РФ принадлежащим обвиняемому следует считать, в частности, имущество (включая транспортное средство), находящееся в его собственности либо в общей собственности обвиняемого и других лиц, в том числе в совместной собственности супругов, а также транспортное средство, зарегистрированное на иное лицо, но приобретенное обвиняемым и использованное им при совершении преступления", - говорится в документе. Высшая судебная инстанция подчеркнула, что суды обязаны применять конфискацию имущества при наличии законных оснований.
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россия, общество , игорь краснов, вс рф, авто
РОССИЯ, Общество , Игорь Краснов, ВС РФ, Авто
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Пленум Верховного суда России разъяснил, что автомобиль, зарегистрированный на другое лицо, но фактически купленный обвиняемым и использованный им при совершении преступления, подлежит конфискации, передает корреспондент РИА Новости.
Пленум под руководством председателя ВС РФ Игоря Краснова во вторник внес поправки в постановление пленума от 2018 года, которые касаются конфискации имущества, в том числе по делам о повторном пьяном вождении и управлении машиной без прав.
"Для целей главы 15.1 УК РФ принадлежащим обвиняемому следует считать, в частности, имущество (включая транспортное средство), находящееся в его собственности либо в общей собственности обвиняемого и других лиц, в том числе в совместной собственности супругов, а также транспортное средство, зарегистрированное на иное лицо, но приобретенное обвиняемым и использованное им при совершении преступления", - говорится в документе.
Высшая судебная инстанция подчеркнула, что суды обязаны применять конфискацию имущества при наличии законных оснований.