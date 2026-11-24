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Парадокс октября: российский авторынок показал лучший месяц за год

Парадокс октября: российский авторынок показал лучший месяц за год - 24.11.2026, ПРАЙМ

Парадокс октября: российский авторынок показал лучший месяц за год

В октябре 2026 года в России продали 132,9 тысячи новых легковых автомобилей, что стало лучшим месячным результатом с начала года, пишет "Автостат". | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T14:24+0300

2026-11-24T14:24+0300

2026-11-24T14:24+0300

бизнес

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автостат

авто

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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В октябре 2026 года в России продали 132,9 тысячи новых легковых автомобилей, что стало лучшим месячным результатом с начала года, пишет "Автостат"."Российский авторынок впервые в этом году показал лучший ежемесячный результат. Но при этом он оказался на 19,8% ниже показателя годичной давности и 8,2% выше уровня сентября", — отмечает агентство.Снижение в годовом выражении объясняется высокой базой прошлого года, объяснил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Олег Сережников. По его словам, осенью 2025 года рынок показывал повышенный спрос на фоне ожидаемых изменений механизма расчета и индексации утильсбора."Сегодня картина обратная: при ключевой ставке 14% автокредиты дорогие, цены на автомобили за два года заметно выросли, и часть клиентов ушли на вторичный рынок", — приводит издание слова директора по коммуникациям ГК "АВТОДОМ" и ГК "АвтоСпецЦентр" Анны Уткиной.По ее мнению, рост к сентябрю является признаком стабилизации рынка, который показывает, что клиенты адаптируются к новым условиям.

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бизнес, россия, автостат, авто