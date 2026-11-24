https://1prime.ru/20261124/britanija-875507659.html
Британия рассматривает возможность запрета на морские перевозки российской нефти
Британия рассматривает возможность запрета на морские перевозки российской нефти - 24.11.2026, ПРАЙМ
Британия рассматривает возможность запрета на морские перевозки российской нефти
Великобритания рассматривает возможность введения запрета на услуги для морских перевозок российской нефти, заявил британский министр иностранных дел Эд... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T18:58+0300
2026-11-24T18:58+0300
2026-11-24T18:58+0300
бизнес
нефть
запад
великобритания
лондон
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875507659.jpg?1795535925
ЛОНДОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Великобритания рассматривает возможность введения запрета на услуги для морских перевозок российской нефти, заявил британский министр иностранных дел Эд Милибэнд.
Ранее Лондон ввел запрет на услуги для морских перевозок российского СПГ, который вступает в силу с 1 января 2027 года.
"Я всегда готов расширять санкции (против РФ – ред.). Мне интересен вопрос о том… можем ли мы ввести дальнейшие ограничения в отношении нефти. С 1 января 2027 года в Британии вступает в силу запрет на услуги для морских перевозок российского СПГ, мы теперь думаем о том, можно ли его дополнить запретом на услуги для морских перевозок российской нефти", - сказал Милибэнд, отвечая на вопросы в парламентском комитете по иностранным делам.
Он добавил, что также размышлял над запретом на услуги для перевозок российского угля.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
запад
великобритания
лондон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, нефть, запад, великобритания, лондон
Бизнес, Нефть, ЗАПАД, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН
ЛОНДОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Великобритания рассматривает возможность введения запрета на услуги для морских перевозок российской нефти, заявил британский министр иностранных дел Эд Милибэнд.
Ранее Лондон ввел запрет на услуги для морских перевозок российского СПГ, который вступает в силу с 1 января 2027 года.
"Я всегда готов расширять санкции (против РФ – ред.). Мне интересен вопрос о том… можем ли мы ввести дальнейшие ограничения в отношении нефти. С 1 января 2027 года в Британии вступает в силу запрет на услуги для морских перевозок российского СПГ, мы теперь думаем о том, можно ли его дополнить запретом на услуги для морских перевозок российской нефти", - сказал Милибэнд, отвечая на вопросы в парламентском комитете по иностранным делам.
Он добавил, что также размышлял над запретом на услуги для перевозок российского угля.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.