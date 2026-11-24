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В ДНР продолжают ремонтно-восстановительные работы после атак БПЛА ВСУ

В ДНР продолжают ремонтно-восстановительные работы после атак БПЛА ВСУ - 24.11.2026, ПРАЙМ

В ДНР продолжают ремонтно-восстановительные работы после атак БПЛА ВСУ

Энергетики продолжают ремонтно-восстановительные работы, направленные на устранение последствий атак БПЛА ВСУ и стабилизацию работы энергосистемы в Донецкой... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T21:36+0300

2026-11-24T21:36+0300

2026-11-24T21:36+0300

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ДОНЕЦК, 24 ноя - ПРАЙМ. Энергетики продолжают ремонтно-восстановительные работы, направленные на устранение последствий атак БПЛА ВСУ и стабилизацию работы энергосистемы в Донецкой Народной Республике, сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков. Во вторник днем министерство угля и энергетики ДНР сообщило, что в республике продолжаются восстановительные работы после атак БПЛА ВСУ. "Сегодняшние ремонтно-восстановительные работы, о которых мы предупреждали, продолжаются. Часть ранее отключенных потребителей уже подключена. Однако завершить все мероприятия в запланированное время не удалось. Поэтому часть жителей пока остается без света", - написал Чертков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в энергосистеме региона по-прежнему сохраняется недостаток доступной мощности, что вынуждает применять временные отключения в Донецке, Макеевке, Горловке, Мариуполе, Снежном, Торезе, Шахтерском и Амвросиевском муниципальных округах. "По информации специалистов, при благоприятном развитии ситуации после 23.00 начнем поэтапное подключение бытовых абонентов, отключенных на время проведения ремонтных работ", - отметил Чертков.

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донецк, мариуполь, всу