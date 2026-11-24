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Дело техники. Америка сама вырастила могильщика нефтедоллара

Дело техники. Америка сама вырастила могильщика нефтедоллара - 24.11.2026, ПРАЙМ

Дело техники. Америка сама вырастила могильщика нефтедоллара

Международные финансовые аналитики зафиксировали тектонический сдвиг в архитектуре мировых валютных потоков: доллар США все сильнее зависит не от нефтяных... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T07:07+0300

2026-11-24T07:07+0300

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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ, Сергей Тягай. Международные финансовые аналитики зафиксировали тектонический сдвиг в архитектуре мировых валютных потоков: доллар США все сильнее зависит не от нефтяных доходов и спроса на казначейские облигации, а от притока иностранного капитала в акции технологических компаний. Новую реальность уже окрестили "чип-долларом". Эксперты предупреждают, что эта модель делает американскую валюту более волатильной и уязвимой. Российские специалисты, опрошенные агентством "Прайм", признают, что сдвиг действительно произошел, однако расходятся в оценках его масштабов и последствий для статуса доллара как главной резервной валюты.🔬 Как чипы вытесняют нефтьИсторически глобальная роль доллара опиралась на механизм "нефтедоллара": экспортеры энергоносителей получали выручку в американской валюте и реинвестировали ее в казначейские облигации США. Сегодня, по данным Deutsche Bank, мировой объем торговли полупроводниками впервые превысил торговлю нефтью и газом. Профицит азиатских производителей полупроводников теперь направляется не в US Treasuries, а преимущественно в акции американских компаний, прежде всего технологического сектора.Масштаб притока впечатляет: иностранные вложения в американские акции за год превысили 1 триллион долларов, причем значительная часть нового капитала пришла из Азии. Индекс доллара Bloomberg вырос примерно на 3% и достиг максимума с мая 2025 года. Эти средства поддерживают не только валюту, но и компании, развивающие искусственный интеллект и наращивающие производство чипов."Аналитики фиксирует уже состоявшийся, а не гипотетический сдвиг в архитектуре мировых валютных потоков. Нефтедоллар быстро вытесняется “чип-долларом", — заявил эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.По его словам, азиатские профициты от продажи полупроводников направляются напрямую в американские акции, а не в казначейские бумаги, как это было с нефтяными доходами.🔄 Новая парадигма или перекос?Однако часть экспертов призывает не спешить с выводами о смене валютной парадигмы. Экономист Кирилл Щербаков из университета "Синергия" отмечает: основания для такой гипотезы есть, но пока речь идет не о новой парадигме, а о заметном изменении структуры спроса на доллар."Нефтяная торговля, рынок американских казначейских облигаций, глубина финансовой системы США и роль доллара в международных расчетах никуда не исчезают. Скорее к этим факторам добавляется еще один — спрос на американские технологические активы", — поясняет он. По мнению экономиста, корректнее говорить не о замене одного механизма другим, а о постепенном изменении их относительного веса.Эту позицию развивает Альфред Хамзин, CEO Web3Capital Academy. Он напоминает, что нефтедолларовая система держалась не на одной договоренности, а на целой инфраструктуре: устойчивых торговых практиках, механизмах реинвестирования нефтяных доходов и политико-экономических отношениях США с крупнейшими экспортерами."Под “чип-долларом” такого фундамента пока нет: он опирается прежде всего на ожидания инвесторов от одного сектора. Ожидания меняются быстрее, чем торговые и финансовые институты, поэтому речь скорее о сильном, но, возможно, временном перекосе в движении капитала", — считает эксперт.⚠️ Главный риск — волатильностьКлючевая уязвимость новой модели, заключается в том, что акции американских компаний исторически примерно в три раза более волатильны, чем казначейские облигации, а бумаги технологических компаний — в десятки раз. Получается, что валюта, которая раньше воспринималась как "тихая гавань", оказывается все сильнее привязанной к самым рискованным сегментам финансового рынка.Декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета Вадим Засько считает, что корректнее говорить не о смене модели формирования валютного курса, а о появлении дополнительного канала воздействия на него. В отличие от соглашения 1974 года между США и Саудовской Аравией, которое носило характер осознанной договоренности двух государств, поток "чиповых" средств складывается из децентрализованных решений частных инвесторов."Кроме того, сохранение объема вложений после прохождения пика строительства ИИ-инфраструктуры остается под вопросом. Следовательно, прежние механизмы курсообразования, связанные с торговлей энергоносителями и спросом на казначейские облигации, не исчезают, а делят влияние на курс с новым фактором", — отмечает он.Замдекана того же факультета Антон Поляков выделяет несколько ключевых отличий новой модели. Во-первых, опорой для доллара становится технологическое, а не военно-политическое лидерство США. Во-вторых, меняется инструмент: акции заменяют облигации, волатильность которых существенно выше, чем у десятилетних казначейских бумаг. В-третьих, меняется и получатель средств: если раньше вложения шли преимущественно в государственные облигации, то теперь они направляются в акции, а их получателем выступает частный инвестор, а не государство.Руководитель компании "Правильные решения", эксперт МГО "ОПОРА РОССИИ" Марина Куликова также обращает внимание на принципиальную уязвимость модели: устойчивость национальной валюты все сильнее зависит от инвестиционных ожиданий в одном секторе экономики. Особенно опасна концентрация капитала в ограниченном числе крупнейших технологических корпораций: проблемы нескольких компаний могут вызвать последствия, выходящие далеко за пределы фондового рынка."Рынок полупроводников цикличен, а нынешний инвестиционный бум во многом связан с ожиданиями высокой отдачи от ИИ. Если эти ожидания не оправдаются, может начаться отток капитала из технологических активов, что создаст дополнительное давление и на доллар", — предупреждает Кирилл Щербаков. Он напоминает, что МВФ также обращает внимание на риски переоцененности активов и высокой концентрации инвестиций вокруг ИИ.Заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина оценивает риск завышенных оценок как существенный: "Даже полезные и перспективные технологии могут привлекать больше денег, чем способны окупить. Если ожидания не сбудутся, могут одновременно сократиться спрос на чипы, доходы их производителей и вложения в технологические акции. А долги компаний способны усилить этот спад".🛡️ Станет ли доллар менее надежным?Отдельный вопрос — сохранится ли за долларом роль актива-убежища. Классическая логика "рынок падает — инвесторы бегут в доллар и трежерис" может дать сбой. "Раньше при сильном падении рынков инвесторы часто автоматически уходили в доллар. Сейчас значительная часть иностранного капитала одновременно находится в американских технологических активах, поэтому при обвале сектора инвесторы могут продавать и эти активы, и долларовые позиции", — отмечает Щербаков.Сергей Елин формулирует это еще жестче: коррекция на рынке технологических гигантов теперь способна ослабить доллар, а не укрепить его, поскольку именно приток в технологические акции стал одной из его опор. Альфред Хамзин, впрочем, уточняет: в классическом кризисе распродажа технологических акций сама по себе не отменяет функции убежища — деньги могут просто перетечь из одного американского актива в другой. Давление на доллар возникнет, если падение техсектора перерастет в общий пересмотр оценки американских активов и отток капитала из США.Схожего взгляда придерживается и Светлана Фрумина: при охлаждении технологического рынка инвесторы могут продавать акции и покупать казначейские облигации, оставляя средства в долларах. "Давление усилится, если инвесторы начнут выводить средства из американских активов и переводить их в другие валюты", — говорит она.🌍 Медленная диверсификация резервовРост волатильности сам по себе вряд ли быстро лишит доллар ведущей роли. Как отмечает Щербаков, его статус опирается не только на технологический сектор, но и на масштаб американской экономики, ликвидность финансовых рынков и огромное количество долларовых активов. Хамзин добавляет, что статус валюты держится на сочетании глубины финансовых рынков, ликвидности, развитой расчетной инфраструктуры и доверия к правовой системе. Конкуренты есть, но альтернативы, способной предложить все это в сопоставимом масштабе, пока нет.Тем не менее устойчиво повышенная волатильность может ускорить уже идущую диверсификацию резервов в пользу золота, евро, юаня и других активов. Речь, скорее всего, будет не о резком отказе от доллара, а о постепенном снижении его доли в резервах отдельных стран.Здесь уместно напомнить и о парадоксе цифровой среды: долларовые стейблкоины расширяют международное использование валюты за пределами традиционной банковской системы США. Доллар не становится технологической валютой вместо нефтяной, но набор факторов, которые его поддерживают, меняется, и технологическая составляющая приносит ему как новые возможности, так и новые риски.🇷🇺 Что это значит для РоссииДля российского бизнеса новая реальность имеет прямое практическое значение. Финансисты рекомендуют предпринимателям с валютными контрактами или сбережениями учитывать качественно иной уровень неопределенности: хеджирование валютных рисков становится не опцией, а необходимостью. При планировании бюджета на 2027 год целесообразно закладывать более широкий коридор волатильности, а при прогнозировании валютной динамики — следить не только за нефтью и риторикой ФРС, но и за глобальным циклом капитальных затрат в сфере ИИ и полупроводников."Для России это означает, что прогнозировать валютные риски исключительно через нефтяные котировки и решения ФРС становится недостаточно. Необходимо учитывать состояние американского технологического сектора, глобальные потоки капитала и перспективы инвестиций в искусственный интеллект", — говорит Марина Куликова.Эксперты обращают внимание и на еще один нюанс для частных инвесторов: биткоин в последние годы периодически заметно коррелирует именно с технологическими акциями. Если интерес к американским технологиям одновременно поддерживает и доллар, в определенных сценариях эти активы могут оказаться под действием одного фактора. Портфель, который формально выглядит диверсифицированным, может содержать больше общего риска, чем кажется.📝 РезюмеИтак, что же мы имеем в итоге. "Чип-доллар" — не временная аномалия, а новая реальность, в которой технологическая повестка напрямую влияет на стоимость денег. Однако большинство экспертов сходится в том, что говорить о завершении эпохи нефтедоллара преждевременно: казначейские облигации сохраняют ключевую роль в международных резервах, а политика ФРС по-прежнему определяет стоимость долларовой ликвидности.Главное изменение заключается не в исчезновении прежних механизмов поддержки доллара, а в появлении дополнительного источника нестабильности. Парадокс в том, что технологическое лидерство США сегодня одновременно укрепляет доллар и формирует новые риски для его же долгосрочной устойчивости.

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