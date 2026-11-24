https://1prime.ru/20261124/doroga-875502178.html

Военно-Грузинская дорога закрылась для большегрузного транспорта

Военно-Грузинская дорога закрылась для большегрузного транспорта - 24.11.2026, ПРАЙМ

Военно-Грузинская дорога закрылась для большегрузного транспорта

Военно-Грузинская дорога, которая соединяет Владикавказ и Тбилиси, закрылась для большегрузного транспорта, сообщает ФГКУ "Росгранстрой". | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T16:11+0300

2026-11-24T16:11+0300

2026-11-24T16:11+0300

бизнес

россия

владикавказ

тбилиси

грузия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875502178.jpg?1795525902

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Военно-Грузинская дорога, которая соединяет Владикавказ и Тбилиси, закрылась для большегрузного транспорта, сообщает ФГКУ "Росгранстрой". "Вниманию граждан, планирующих пересекать границу через пункт пропуска Верхний Ларс. Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузного транспорта", - говорится в сообщении. Рекомендуется учитывать данную информацию при планировании пересечения границы. Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. В холодное время года движение по этой трассе периодически прерывается из-за снегопадов и лавин.

владикавказ

тбилиси

грузия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владикавказ, тбилиси, грузия