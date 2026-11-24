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Военно-Грузинская дорога закрылась для большегрузного транспорта
Военно-Грузинская дорога закрылась для большегрузного транспорта - 24.11.2026, ПРАЙМ
Военно-Грузинская дорога закрылась для большегрузного транспорта
Военно-Грузинская дорога, которая соединяет Владикавказ и Тбилиси, закрылась для большегрузного транспорта, сообщает ФГКУ "Росгранстрой". | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T16:11+0300
2026-11-24T16:11+0300
2026-11-24T16:11+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Военно-Грузинская дорога, которая соединяет Владикавказ и Тбилиси, закрылась для большегрузного транспорта, сообщает ФГКУ "Росгранстрой".
"Вниманию граждан, планирующих пересекать границу через пункт пропуска Верхний Ларс. Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузного транспорта", - говорится в сообщении.
Рекомендуется учитывать данную информацию при планировании пересечения границы.
Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. В холодное время года движение по этой трассе периодически прерывается из-за снегопадов и лавин.
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бизнес, россия, владикавказ, тбилиси, грузия
Бизнес, РОССИЯ, Владикавказ, Тбилиси, ГРУЗИЯ
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Военно-Грузинская дорога, которая соединяет Владикавказ и Тбилиси, закрылась для большегрузного транспорта, сообщает ФГКУ "Росгранстрой".
"Вниманию граждан, планирующих пересекать границу через пункт пропуска Верхний Ларс. Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузного транспорта", - говорится в сообщении.
Рекомендуется учитывать данную информацию при планировании пересечения границы.
Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. В холодное время года движение по этой трассе периодически прерывается из-за снегопадов и лавин.