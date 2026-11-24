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ЕАБР поможет госслужащим Узбекистана готовить инвестиционные проекты

ЕАБР поможет госслужащим Узбекистана готовить инвестиционные проекты - 24.11.2026, ПРАЙМ

ЕАБР поможет госслужащим Узбекистана готовить инвестиционные проекты

Евразийский банк развития (ЕАБР) поможет в обучении госслужащих из Узбекистана готовить инвестиционные проекты, сообщает пресс-служба банка. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T16:02+0300

2026-11-24T16:02+0300

2026-11-24T16:02+0300

финансы

банки

узбекистан

ташкент

николай подгузов

еабр

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ТАШКЕНТ, 24 ноя - ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) поможет в обучении госслужащих из Узбекистана готовить инвестиционные проекты, сообщает пресс-служба банка. По данным пресс-службы, председатель правления ЕАБР Николай Подгузов и ректор академии государственной политики и управления при президенте Республики Узбекистан (АГПУ) Жасур Салихов подписали соглашение о сотрудничестве. "Его цель - помочь государственным служащим освоить на практике ключевые этапы работы с инвестиционным проектом - от разработки и структурирования до выбора схемы финансирования", - говорится в сообщении ЕАБР. По данным пресс-службы, государственные служащие в Узбекистане смогут пройти краткосрочные программы ЕАБР по финансированию инвестиционных проектов. ЕАБР также планирует обучить преподавателей АГПУ и других академий государственного управления региона, чтобы они могли самостоятельно вести модуль и использовать проектные кейсы в своих программах, добавили в банке. Узбекистан является наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с 2020 года. В апреле этого года республика завершила все процедуры и присоединились к соглашению об учреждении ЕАБР. В мае в Ташкенте открылось представительство банка в республике. Ранее председатель правления ЕАБР Николай Подгузов заявлял, что банк намерен инвестировать не менее 2 миллиардов долларов в проекты в Узбекистане до 2031 года. Инвестиции ЕАБР в Узбекистане будут направлены в транспорт и инфраструктуру, энергетику и промышленность.

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финансы, банки, узбекистан, ташкент, николай подгузов, еабр