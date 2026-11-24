https://1prime.ru/20261124/ekspert-875482608.html

Россиянам рассказали, как подготовить машину к снегопаду

Россиянам рассказали, как подготовить машину к снегопаду - 24.11.2026, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как подготовить машину к снегопаду

Подготовку автомобиля к снегопаду следует начать с установки зимнего комплекта шин, а также проверки состояния аккумулятора, тормозов, света и щеток... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T09:42+0300

2026-11-24T09:42+0300

2026-11-24T09:56+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Подготовку автомобиля к снегопаду следует начать с установки зимнего комплекта шин, а также проверки состояния аккумулятора, тормозов, света и щеток стеклоочистителя, рассказал РИА Новости технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. "Начните с шин: зимний комплект должен стоять на всех четырех колесах, а протектор должен быть в хорошем состоянии. Затем проверьте аккумулятор, щетки стеклоочистителя, работу омывателя, свет и тормоза. Мороз и снег быстро выявляют то, что летом казалось мелочью", - посоветовал эксперт. Также в преддверии снегопада следует заправиться - полный бак пригодится не только для дороги, но и в пробке или заторе, когда от запаса топлива зависит возможность прогреть салон. При этом дизельным автомобилям важно зимнее топливо или подходящая присадка, отметил Родионов. Если же машину занесло снегом, то в первую очередь необходимо откопать выхлопную трубу, затем освободить пространство перед ведущими колесами по траектории движения и очистить колеса и днище. Только после этого следует чистить лобовое стекло, зеркала и крышу. "Если машина все равно не едет, не жмите на газ до упора: колеса лишь глубже уйдут в снег. Расчистите пространство перед колесами, подложите коврики или картон и трогайтесь плавно, при необходимости раскачиваясь вперед-назад", - рекомендовал директор Fit Service. В целом во время снегопада эксперт посоветовал снижать скорость на дороге, увеличивать дистанцию до других автомобилей и избегать резких торможений и обгонов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, авто, россия