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В Рязанской области восстанавливают нарушенное мокрым снегом электроснабжение

В Рязанской области восстанавливают нарушенное мокрым снегом электроснабжение - 24.11.2026, ПРАЙМ

В Рязанской области восстанавливают нарушенное мокрым снегом электроснабжение

Нарушенное сильным мокрым снегом электроснабжение в Рязанской области восстанавливают 66 бригад энергетиков, сообщила пресс-служба компании "Россети Центр". | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T14:36+0300

2026-11-24T14:36+0300

2026-11-24T14:36+0300

бизнес

рязанская область

"россети центр"

мчс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875495966.jpg?1795520198

РЯЗАНЬ, 24 ноя - ПРАЙМ. Нарушенное сильным мокрым снегом электроснабжение в Рязанской области восстанавливают 66 бригад энергетиков, сообщила пресс-служба компании "Россети Центр". "Специалисты "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" восстанавливают электроснабжение потребителей региона, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий: сильный мокрый снег, метель, ветер до 17 метров в секунду… В восстановительных работах задействованы 66 бригад "Рязаньэнерго": 155 энергетиков и 77 единиц спецтехники", - говорится в канале компании на платформе "Макс". Отмечается, что налипание мокрого снега и сильный ветер привели к падению деревьев и веток на линии электропередачи из-за пределов охранных зон энергообъектов, обрывам проводов. Непогода, по прогнозу Гидрометцентра, сохранится и в среду. По информации пресс-службы, в филиале работает оперативный штаб, на особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 19 резервных источников подачи электроэнергии. По данным регионального главка МЧС, в 10.00 вторника поступило сообщение об отключении электроснабжения в отдельных населенных пунктах 14 муниципальных округов региона.

рязанская область

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бизнес, рязанская область, "россети центр", мчс