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В Рязанской области восстанавливают нарушенное мокрым снегом электроснабжение
В Рязанской области восстанавливают нарушенное мокрым снегом электроснабжение - 24.11.2026, ПРАЙМ
В Рязанской области восстанавливают нарушенное мокрым снегом электроснабжение
Нарушенное сильным мокрым снегом электроснабжение в Рязанской области восстанавливают 66 бригад энергетиков, сообщила пресс-служба компании "Россети Центр". | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T14:36+0300
2026-11-24T14:36+0300
2026-11-24T14:36+0300
бизнес
рязанская область
"россети центр"
мчс
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РЯЗАНЬ, 24 ноя - ПРАЙМ. Нарушенное сильным мокрым снегом электроснабжение в Рязанской области восстанавливают 66 бригад энергетиков, сообщила пресс-служба компании "Россети Центр".
"Специалисты "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" восстанавливают электроснабжение потребителей региона, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий: сильный мокрый снег, метель, ветер до 17 метров в секунду… В восстановительных работах задействованы 66 бригад "Рязаньэнерго": 155 энергетиков и 77 единиц спецтехники", - говорится в канале компании на платформе "Макс".
Отмечается, что налипание мокрого снега и сильный ветер привели к падению деревьев и веток на линии электропередачи из-за пределов охранных зон энергообъектов, обрывам проводов. Непогода, по прогнозу Гидрометцентра, сохранится и в среду.
По информации пресс-службы, в филиале работает оперативный штаб, на особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 19 резервных источников подачи электроэнергии.
По данным регионального главка МЧС, в 10.00 вторника поступило сообщение об отключении электроснабжения в отдельных населенных пунктах 14 муниципальных округов региона.
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бизнес, рязанская область, "россети центр", мчс
Бизнес, Рязанская область, "Россети Центр", МЧС
РЯЗАНЬ, 24 ноя - ПРАЙМ. Нарушенное сильным мокрым снегом электроснабжение в Рязанской области восстанавливают 66 бригад энергетиков, сообщила пресс-служба компании "Россети Центр".
"Специалисты "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" восстанавливают электроснабжение потребителей региона, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий: сильный мокрый снег, метель, ветер до 17 метров в секунду… В восстановительных работах задействованы 66 бригад "Рязаньэнерго": 155 энергетиков и 77 единиц спецтехники", - говорится в канале компании на платформе "Макс".
Отмечается, что налипание мокрого снега и сильный ветер привели к падению деревьев и веток на линии электропередачи из-за пределов охранных зон энергообъектов, обрывам проводов. Непогода, по прогнозу Гидрометцентра, сохранится и в среду.
По информации пресс-службы, в филиале работает оперативный штаб, на особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 19 резервных источников подачи электроэнергии.
По данным регионального главка МЧС, в 10.00 вторника поступило сообщение об отключении электроснабжения в отдельных населенных пунктах 14 муниципальных округов региона.