https://1prime.ru/20261124/energetika-875503302.html

Энергетики перешли на усиленный режим работы в ряде регионов из-за непогоды

Энергетики перешли на усиленный режим работы в ряде регионов из-за непогоды - 24.11.2026, ПРАЙМ

Энергетики перешли на усиленный режим работы в ряде регионов из-за непогоды

Энергетики перешли на усиленный режим работы в Московском регионе, Поволжье, Архангельской области, Карелии, Хакасии и на Алтае из-за непогоды, сообщили... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T16:51+0300

2026-11-24T16:51+0300

2026-11-24T16:51+0300

россия

архангельская область

карелия

хакасия

россети

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875503302.jpg?1795528268

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Энергетики перешли на усиленный режим работы в Московском регионе, Поволжье, Архангельской области, Карелии, Хакасии и на Алтае из-за непогоды, сообщили "Россети". "С учетом неблагоприятной погоды и прогнозов также введены усиленные режимы работы энергетиков в Московском регионе и в Поволжье, Архангельской области, республиках Карелия и Хакасия, на Алтае. Подготовлены силы и средства на случай возможных технологических нарушений", - говорится в сообщении. Ситуация в других регионах также на особом контроле, добавляет компания. Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице из-за снега и обледенения, сообщили ранее во вторник РИА Новости синоптики Гидрометцентра России.

архангельская область

карелия

хакасия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, архангельская область, карелия, хакасия, россети