https://1prime.ru/20261124/energetika-875503302.html
Энергетики перешли на усиленный режим работы в ряде регионов из-за непогоды
Энергетики перешли на усиленный режим работы в ряде регионов из-за непогоды - 24.11.2026, ПРАЙМ
Энергетики перешли на усиленный режим работы в ряде регионов из-за непогоды
Энергетики перешли на усиленный режим работы в Московском регионе, Поволжье, Архангельской области, Карелии, Хакасии и на Алтае из-за непогоды, сообщили... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T16:51+0300
2026-11-24T16:51+0300
2026-11-24T16:51+0300
россия
архангельская область
карелия
хакасия
россети
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Энергетики перешли на усиленный режим работы в Московском регионе, Поволжье, Архангельской области, Карелии, Хакасии и на Алтае из-за непогоды, сообщили "Россети".
"С учетом неблагоприятной погоды и прогнозов также введены усиленные режимы работы энергетиков в Московском регионе и в Поволжье, Архангельской области, республиках Карелия и Хакасия, на Алтае. Подготовлены силы и средства на случай возможных технологических нарушений", - говорится в сообщении.
Ситуация в других регионах также на особом контроле, добавляет компания.
Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице из-за снега и обледенения, сообщили ранее во вторник РИА Новости синоптики Гидрометцентра России.
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россия, архангельская область, карелия, хакасия, россети
РОССИЯ, Архангельская область, Карелия, ХАКАСИЯ, Россети
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Энергетики перешли на усиленный режим работы в Московском регионе, Поволжье, Архангельской области, Карелии, Хакасии и на Алтае из-за непогоды, сообщили "Россети".
"С учетом неблагоприятной погоды и прогнозов также введены усиленные режимы работы энергетиков в Московском регионе и в Поволжье, Архангельской области, республиках Карелия и Хакасия, на Алтае. Подготовлены силы и средства на случай возможных технологических нарушений", - говорится в сообщении.
Ситуация в других регионах также на особом контроле, добавляет компания.
Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице из-за снега и обледенения, сообщили ранее во вторник РИА Новости синоптики Гидрометцентра России.