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Секреты экономии: ЕС сберег 120 миллиардов евро на газе и нефти

Секреты экономии: ЕС сберег 120 миллиардов евро на газе и нефти - 24.11.2026, ПРАЙМ

Секреты экономии: ЕС сберег 120 миллиардов евро на газе и нефти

Меры по энергоэффективности сэкономили Евросоюзу около 120 миллиардов евро на импорте газа и нефти с момента начала конфликта на Украине в 2022 году, пишет... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T14:57+0300

2026-11-24T14:57+0300

2026-11-24T14:57+0300

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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Меры по энергоэффективности сэкономили Евросоюзу около 120 миллиардов евро на импорте газа и нефти с момента начала конфликта на Украине в 2022 году, пишет Reuters со ссылкой на заявление Еврокомиссии.Оценка экономии охватывает период с февраля 2022-го до середины 2026 года и отражает эффект мер, введенных в 2015–2021 годах, уточнила агентству представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. Как отметили в Брюсселе, энергоснабжение должно "идти рука об руку" с электрификацией по мере того, как блок переходит от ископаемого топлива."По оценке Еврокомиссии, меры по повышению энергоэффективности в период с 2005 по 2024 год позволили сэкономить около 195 миллионов тонн нефтяного эквивалента — это примерно соответствует совокупному внутреннему энергопотреблению Италии и Бельгии в 2024 году", — говорится в материале.По мнению Еврокомиссии, план электрификации ЕС поможет снизить зависимость от ископаемого топлива, сократить расходы на энергию и повысить конкурентоспособность региона. Однако на прошлой неделе экологические организации предупредили, что задержки с планируемыми правилами ЕС по энергоэффективности и энергомаркировке могут подорвать стратегию блока, а одной электрификации недостаточно для достижения климатических и энергетических целей.

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газ, ес, ек, европа, нефть, энергопотребление, энергоресурсы, энергоносители