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Госдума приняла в первом чтении проект о преобразовании ФРП в ЗПИФ
Госдума приняла в первом чтении проект о преобразовании ФРП в ЗПИФ - 24.11.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла в первом чтении проект о преобразовании ФРП в ЗПИФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект о преобразовании с 1 января 2027 года Фонда развития промышленности (ФРП) в закрытый паевой инвестиционный фонд... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T17:00+0300
2026-11-24T17:00+0300
2026-11-24T17:00+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о преобразовании с 1 января 2027 года Фонда развития промышленности (ФРП) в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) в целях расширения механизмов финансовой поддержки промышленности.
Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает преобразование ФРП в закрытый паевой инвестиционный фонд, управлять имуществом которого будет подконтрольная государству компания.
Согласно пояснительной записке, существующая организационно-правовая форма ФРП (автономное учреждение) "ограничивает спектр доступных инструментов поддержки, что не позволяет в полной мере обеспечивать рост объема такой поддержки за счет привлечения частных инвестиций в промышленность, в том числе в направления, связанные с технологическим лидерством".
Одновременно с изменением организационно-правовой формы ФРП законопроект предусматривает создание управляющей компании, которая будет осуществлять доверительное управление имуществом фонда. Учредителем этой компании выступит госкорпорация "ВЭБ.РФ", которой первоначально будет принадлежать 100% ее акций. Не позднее 30 дней после вступления закона в силу эти акции должны быть безвозмездно переданы в собственность РФ.
Законопроект предусматривает предоставление ВЭБу имущественного взноса РФ для оплаты инвестиционных паев ЗПИФ, что позволит докапитализировать госкорпорацию. Исходя из финансово-экономического обоснования к законопроекту, такой взнос в 2027 году составит 96,9 миллиарда рублей, в 2028 году - 123,7 миллиарда, в 2020 году - 106,2 миллиарда рублей.
Эти перечисления будут осуществляться за счет средств, полученных от возвратов по выданным займам промышленным предприятиям, а также денежных средств, поступивших от управляющей компании ЗПИФ.
Управляющая компания включается в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности. За счет имущества ЗПИФ она сможет предоставлять на возвратной и возмездной основе финансовую поддержку промышленным предприятиям, в том числе в форме займов.
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россия, финансы, фрп, госдума, вэб
РОССИЯ, Финансы, ФРП, Госдума, ВЭБ
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о преобразовании с 1 января 2027 года Фонда развития промышленности (ФРП) в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) в целях расширения механизмов финансовой поддержки промышленности.
Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает преобразование ФРП в закрытый паевой инвестиционный фонд, управлять имуществом которого будет подконтрольная государству компания.
Согласно пояснительной записке, существующая организационно-правовая форма ФРП (автономное учреждение) "ограничивает спектр доступных инструментов поддержки, что не позволяет в полной мере обеспечивать рост объема такой поддержки за счет привлечения частных инвестиций в промышленность, в том числе в направления, связанные с технологическим лидерством".
Одновременно с изменением организационно-правовой формы ФРП законопроект предусматривает создание управляющей компании, которая будет осуществлять доверительное управление имуществом фонда. Учредителем этой компании выступит госкорпорация "ВЭБ.РФ", которой первоначально будет принадлежать 100% ее акций. Не позднее 30 дней после вступления закона в силу эти акции должны быть безвозмездно переданы в собственность РФ.
Законопроект предусматривает предоставление ВЭБу имущественного взноса РФ для оплаты инвестиционных паев ЗПИФ, что позволит докапитализировать госкорпорацию. Исходя из финансово-экономического обоснования к законопроекту, такой взнос в 2027 году составит 96,9 миллиарда рублей, в 2028 году - 123,7 миллиарда, в 2020 году - 106,2 миллиарда рублей.
Эти перечисления будут осуществляться за счет средств, полученных от возвратов по выданным займам промышленным предприятиям, а также денежных средств, поступивших от управляющей компании ЗПИФ.
Управляющая компания включается в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности. За счет имущества ЗПИФ она сможет предоставлять на возвратной и возмездной основе финансовую поддержку промышленным предприятиям, в том числе в форме займов.