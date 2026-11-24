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Новый ГОСТ на мед вступит в силу в России с 1 декабря

Новый ГОСТ на мед вступит в силу в России с 1 декабря - 24.11.2026, ПРАЙМ

Новый ГОСТ на мед вступит в силу в России с 1 декабря

Новый ГОСТ на мед вступит в силу в России с 1 декабря, единый стандарт позволит усилить борьбу с фальсификатом, рассказал РИА Новости первый зампред комитета... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T05:53+0300

2026-11-24T05:53+0300

2026-11-24T05:53+0300

финансы

россия

общество

госдума

роскачество

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на мед вступит в силу в России с 1 декабря, единый стандарт позволит усилить борьбу с фальсификатом, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Алтухов. "С 1 декабря 2026 года в России вступает в силу новый ГОСТ на мед. Введение единого стандарта - важный шаг в борьбе с фальсификатом. Мы не должны допускать, чтобы покупателей обманывали, продавая им дешевые сиропы под видом натурального меда", - сказал Алтухов. По его словам, новый стандарт устанавливает единые правила проверки. Признаком фальсификата считается выявление в продукте семи и более процентов сахаров из растений типа С-4. Это, например, кукуруза или сахарный тростник, уточнил он. Депутат отметил, что, согласно данным Роскачества, за два года доля торговых марок меда с признаками добавления сиропа снизилась с 75% до 19%. По его мнению, таких результатов удалось добиться благодаря последовательным изменениям в законодательстве и работе с производителями. По мнению Алтухова, новый ГОСТ позволит укрепить доверие покупателей и обеспечить честную конкуренцию на рынке российского меда. "Чем меньше на рынке подделок, тем больше возможностей для развития у тех, кто производит качественный российский мед", - подчеркнул он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, общество , госдума, роскачество