https://1prime.ru/20261124/irak-875513386.html

СМИ: Ирак отверг оценку ОПЕК+ добычи нефти менее 5 млн баррелей в сутки

СМИ: Ирак отверг оценку ОПЕК+ добычи нефти менее 5 млн баррелей в сутки - 24.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: Ирак отверг оценку ОПЕК+ добычи нефти менее 5 млн баррелей в сутки

Ирак отверг результаты исследования, проведенного по заказу ОПЕК+, согласно которому максимальные нефтедобывающие мощности страны составляют менее 5 миллионов... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T21:36+0300

2026-11-24T21:36+0300

2026-11-24T21:52+0300

нефть

газ

ирак

багдад

саудовская аравия

опек

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Ирак отверг результаты исследования, проведенного по заказу ОПЕК+, согласно которому максимальные нефтедобывающие мощности страны составляют менее 5 миллионов баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Ранее во вторник страны-члены организации ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) обсудили на техническом совещании ситуацию на рынке нефти. "Ирак отклонил оценку своих нефтедобывающих мощностей, подготовленную по заказу ОПЕК+, что может привести к конфликту на ключевом совещании по целевым показателям добычи, которое состоится в эти выходные. Багдад опроверг исследование внешних консультантов, согласно которому его максимальная мощность составляет менее 5 миллионов баррелей в день", - передает агентство. Отмечается, что несогласие Багдада с оценкой независимых консультантов может осложнить предстоящую в воскресенье онлайн-встречу стран ОПЕК+, на которой участники альянса намерены скорректировать целевые уровни добычи на основе результатов исследования. Министерство нефти Ирака и секретариат ОПЕК в Вене оперативно не ответили на запросы о комментариях.

ирак

багдад

саудовская аравия

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нефть, газ, ирак, багдад, саудовская аравия, опек