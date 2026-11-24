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Юань открыл торги во вторник ростом
Юань открыл торги во вторник ростом - 24.11.2026, ПРАЙМ
Юань открыл торги во вторник ростом
Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии вторника повышается до 12,30 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T09:21+0300
2026-11-24T09:21+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии вторника повышается до 12,30 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.01 мск увеличивается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,30 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.
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рынок, мосбиржа, рубль, валюта, торги, курсы валют
Рынок, Китайский юань, Мосбиржа, рубль, валюта, Торги, Курсы валют
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии вторника повышается до 12,30 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 9.01 мск увеличивается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,30 рубля.
Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.