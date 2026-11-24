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В Киргизии разработали механизм предоставления налоговых льгот за инвестиции
В Киргизии разработали механизм предоставления налоговых льгот за инвестиции - 24.11.2026, ПРАЙМ
В Киргизии разработали механизм предоставления налоговых льгот за инвестиции
Минэкономики Киргизии разработало механизм предоставления налоговых льгот за инвестиции, соответствующий проект постановления кабмина республики опубликован на... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T14:52+0300
2026-11-24T14:52+0300
2026-11-24T14:52+0300
киргизия
минэкономики
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БИШКЕК, 24 ноя - ПРАЙМ. Минэкономики Киргизии разработало механизм предоставления налоговых льгот за инвестиции, соответствующий проект постановления кабмина республики опубликован на едином портале общественного обсуждения проектов нормативно-правовых актов.
"Задачей проекта постановления является определение условий и требований к предоставлению налоговых льгот, критериев оценки обоснованности их предоставления, порядка рассмотрения обращений инвесторов и согласования инвестиционных соглашений", - говорится в справке-обосновании к документу.
Согласно проекту постановления, внутренний или иностранный инвестор вправе запросить у киргизских госорганов налоговые льготы. В заявке должно быть само обращение, сроки действия запрашиваемых льгот, инвестиционное предложение с указанием величины вложений и срока реализации, а также расчет предполагаемого выпадения доходов госбюджета Киргизии.
После этого уполномоченные государственные органы по результатам рассмотрения заявки выносят заключения о целесообразности или нецелесообразности предоставления налоговых льгот. Также они будут следить за исполнением инвестором обязательств, предусмотренных инвестиционным соглашением, в том числе за достижением показателей, ставших основанием для предоставления налоговых льгот.
"В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения инвестором обязательств, предусмотренных инвестиционным соглашением, ответственный государственный орган инициирует рассмотрение вопроса о прекращении предоставления налоговых льгот в порядке, установленном законодательством", - говорится в документе.
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киргизия, минэкономики
БИШКЕК, 24 ноя - ПРАЙМ. Минэкономики Киргизии разработало механизм предоставления налоговых льгот за инвестиции, соответствующий проект постановления кабмина республики опубликован на едином портале общественного обсуждения проектов нормативно-правовых актов.
"Задачей проекта постановления является определение условий и требований к предоставлению налоговых льгот, критериев оценки обоснованности их предоставления, порядка рассмотрения обращений инвесторов и согласования инвестиционных соглашений", - говорится в справке-обосновании к документу.
Согласно проекту постановления, внутренний или иностранный инвестор вправе запросить у киргизских госорганов налоговые льготы. В заявке должно быть само обращение, сроки действия запрашиваемых льгот, инвестиционное предложение с указанием величины вложений и срока реализации, а также расчет предполагаемого выпадения доходов госбюджета Киргизии.
После этого уполномоченные государственные органы по результатам рассмотрения заявки выносят заключения о целесообразности или нецелесообразности предоставления налоговых льгот. Также они будут следить за исполнением инвестором обязательств, предусмотренных инвестиционным соглашением, в том числе за достижением показателей, ставших основанием для предоставления налоговых льгот.
"В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения инвестором обязательств, предусмотренных инвестиционным соглашением, ответственный государственный орган инициирует рассмотрение вопроса о прекращении предоставления налоговых льгот в порядке, установленном законодательством", - говорится в документе.