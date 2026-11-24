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Российские компании сохраняют присутствие в сфере энергетики в Латинской Америке

Российские компании сохраняют присутствие в сфере энергетики в Латинской Америке - 24.11.2026, ПРАЙМ

Российские компании сохраняют присутствие в сфере энергетики в Латинской Америке

Российские компании сохраняют присутствие в сфере энергетики в Латинской Америке, у этого сотрудничества есть перспективы, заявил директор латиноамериканского... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T15:07+0300

2026-11-24T15:07+0300

2026-11-24T15:07+0300

нефть

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Российские компании сохраняют присутствие в сфере энергетики в Латинской Америке, у этого сотрудничества есть перспективы, заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. "Наши компании работают, они продолжают такое сотрудничество, так что, я думаю, здесь перспективы, безусловно, имеются", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о планах по проектам в сфере энергетики в Латинской Америке.

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нефть, россия, латинская америка, мид рф, мид