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Российские компании сохраняют присутствие в сфере энергетики в Латинской Америке
Российские компании сохраняют присутствие в сфере энергетики в Латинской Америке - 24.11.2026, ПРАЙМ
Российские компании сохраняют присутствие в сфере энергетики в Латинской Америке
Российские компании сохраняют присутствие в сфере энергетики в Латинской Америке, у этого сотрудничества есть перспективы, заявил директор латиноамериканского... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T15:07+0300
2026-11-24T15:07+0300
2026-11-24T15:07+0300
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россия
латинская америка
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Российские компании сохраняют присутствие в сфере энергетики в Латинской Америке, у этого сотрудничества есть перспективы, заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Наши компании работают, они продолжают такое сотрудничество, так что, я думаю, здесь перспективы, безусловно, имеются", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о планах по проектам в сфере энергетики в Латинской Америке.
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нефть, россия, латинская америка, мид рф, мид
Нефть, РОССИЯ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, МИД РФ, МИД
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Российские компании сохраняют присутствие в сфере энергетики в Латинской Америке, у этого сотрудничества есть перспективы, заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Наши компании работают, они продолжают такое сотрудничество, так что, я думаю, здесь перспективы, безусловно, имеются", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о планах по проектам в сфере энергетики в Латинской Америке.