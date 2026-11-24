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Поддерживаемая США компания договорится о дноуглубительных работах в Венесуэле
Поддерживаемая США компания договорится о дноуглубительных работах в Венесуэле - 24.11.2026, ПРАЙМ
Поддерживаемая США компания договорится о дноуглубительных работах в Венесуэле
Поддерживаемая США компания North American Blue Energy Partners (NABEP), занимающаяся восстановлением нефтедобычи в Венесуэле, планирует заключить контракт... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T20:56+0300
2026-11-24T20:56+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Поддерживаемая США компания North American Blue Energy Partners (NABEP), занимающаяся восстановлением нефтедобычи в Венесуэле, планирует заключить контракт стоимостью более 100 миллионов долларов на проведение дноуглубительных работ на озере Маракайбо для увеличения объемов экспорта нефти, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление главы компании Алехандро Бетанкура (Alejandro Betancourt).
"Финансируемая США компания, работающая над возобновлением добычи нефти в Венесуэле, планирует подписать соглашение о дноуглубительных работах, которые облегчат экспорт нефти из озера, расположенного в самом центре старейших нефтяных месторождений страны... Стоимость контракта превышает 100 миллионов долларов", - передает агентство. Речь идет о компании NABEP.
Контракт будет заключен с компаниями Deme Group и Great Lakes Dredge & Dock, уточняет издание. Проведение работ позволит увеличить объем нефти, перевозимой одним танкером, с нынешних 330-340 тысяч до 470 тысяч баррелей.
Отмечается, что в настоящее время Nabep добывает в Венесуэле около 240 тысяч баррелей нефти в сутки, из которых 170 тысяч приходится на месторождения в районе озера Маракайбо.
Компания наращивает добычу на давно разрабатываемых месторождениях в рамках соглашения с правительством США, подписанного в августе.
На озере Маракайбо также ведут нефтедобычу американская Chevron и венесуэльская государственная нефтяная компания Petróleos de Venezuela (PDVSA).
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нефть, сша, венесуэла, chevron, pdvsa
Нефть, США, ВЕНЕСУЭЛА, Chevron, PDVSA
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Поддерживаемая США компания North American Blue Energy Partners (NABEP), занимающаяся восстановлением нефтедобычи в Венесуэле, планирует заключить контракт стоимостью более 100 миллионов долларов на проведение дноуглубительных работ на озере Маракайбо для увеличения объемов экспорта нефти, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление главы компании Алехандро Бетанкура (Alejandro Betancourt).
"Финансируемая США компания, работающая над возобновлением добычи нефти в Венесуэле, планирует подписать соглашение о дноуглубительных работах, которые облегчат экспорт нефти из озера, расположенного в самом центре старейших нефтяных месторождений страны... Стоимость контракта превышает 100 миллионов долларов", - передает агентство. Речь идет о компании NABEP.
Контракт будет заключен с компаниями Deme Group и Great Lakes Dredge & Dock, уточняет издание. Проведение работ позволит увеличить объем нефти, перевозимой одним танкером, с нынешних 330-340 тысяч до 470 тысяч баррелей.
Отмечается, что в настоящее время Nabep добывает в Венесуэле около 240 тысяч баррелей нефти в сутки, из которых 170 тысяч приходится на месторождения в районе озера Маракайбо.
Компания наращивает добычу на давно разрабатываемых месторождениях в рамках соглашения с правительством США, подписанного в августе.
На озере Маракайбо также ведут нефтедобычу американская Chevron и венесуэльская государственная нефтяная компания Petróleos de Venezuela (PDVSA).