https://1prime.ru/20261124/lukojl-875496046.html

"Лукойл" и власти Ставрополья подписали соглашение по строительству ГХК

"Лукойл" и власти Ставрополья подписали соглашение по строительству ГХК - 24.11.2026, ПРАЙМ

"Лукойл" и власти Ставрополья подписали соглашение по строительству ГХК

"Лукойл" и власти Ставропольского края подписали соглашение о сотрудничестве в ряде сфер при строительстве газохимического комплекса (ГХК) в Буденновске,... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T14:36+0300

2026-11-24T14:36+0300

2026-11-24T14:36+0300

россия

лукойл

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875496046.jpg?1795520201

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Лукойл" и власти Ставропольского края подписали соглашение о сотрудничестве в ряде сфер при строительстве газохимического комплекса (ГХК) в Буденновске, сообщила компания. "Лукойл" и правительство Ставропольского края заключили соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по строительству газохимического комплекса (ГХК) в городе Буденновске", - говорится в сообщении "Лукойла". Уточняется, что стороны договорились о формировании необходимой инженерной, энергетической, коммунальной и транспортной инфраструктуры. "Документ предполагает создание и реконструкцию железнодорожных путей и автомобильных дорог, объектов энерго- и водоснабжения, а также внедрение наилучших доступных технологий для повышения энергоэффективности", - добавляется в сообщении. "Лукойл" в ноябре 2023 года подписал контракт с китайской инженерно-строительной компанией CC-7 (принадлежит CNCEC) на строительство ГХК, который будет выпускать минеральные удобрения в Буденновске. Сырьем должен был стать газ с месторождений компании на Северном Каспии. Проект предполагалось реализовать через стимулирующий механизм специального инвестконтракта с властями Ставропольского края.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, лукойл