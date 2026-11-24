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"Лукойл" и власти Ставрополья подписали соглашение по строительству ГХК
"Лукойл" и власти Ставрополья подписали соглашение по строительству ГХК - 24.11.2026, ПРАЙМ
"Лукойл" и власти Ставрополья подписали соглашение по строительству ГХК
"Лукойл" и власти Ставропольского края подписали соглашение о сотрудничестве в ряде сфер при строительстве газохимического комплекса (ГХК) в Буденновске,... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T14:36+0300
2026-11-24T14:36+0300
2026-11-24T14:36+0300
россия
лукойл
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Лукойл" и власти Ставропольского края подписали соглашение о сотрудничестве в ряде сфер при строительстве газохимического комплекса (ГХК) в Буденновске, сообщила компания.
"Лукойл" и правительство Ставропольского края заключили соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по строительству газохимического комплекса (ГХК) в городе Буденновске", - говорится в сообщении "Лукойла".
Уточняется, что стороны договорились о формировании необходимой инженерной, энергетической, коммунальной и транспортной инфраструктуры.
"Документ предполагает создание и реконструкцию железнодорожных путей и автомобильных дорог, объектов энерго- и водоснабжения, а также внедрение наилучших доступных технологий для повышения энергоэффективности", - добавляется в сообщении.
"Лукойл" в ноябре 2023 года подписал контракт с китайской инженерно-строительной компанией CC-7 (принадлежит CNCEC) на строительство ГХК, который будет выпускать минеральные удобрения в Буденновске. Сырьем должен был стать газ с месторождений компании на Северном Каспии. Проект предполагалось реализовать через стимулирующий механизм специального инвестконтракта с властями Ставропольского края.
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россия, лукойл
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Лукойл" и власти Ставропольского края подписали соглашение о сотрудничестве в ряде сфер при строительстве газохимического комплекса (ГХК) в Буденновске, сообщила компания.
"Лукойл" и правительство Ставропольского края заключили соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по строительству газохимического комплекса (ГХК) в городе Буденновске", - говорится в сообщении "Лукойла".
Уточняется, что стороны договорились о формировании необходимой инженерной, энергетической, коммунальной и транспортной инфраструктуры.
"Документ предполагает создание и реконструкцию железнодорожных путей и автомобильных дорог, объектов энерго- и водоснабжения, а также внедрение наилучших доступных технологий для повышения энергоэффективности", - добавляется в сообщении.
"Лукойл" в ноябре 2023 года подписал контракт с китайской инженерно-строительной компанией CC-7 (принадлежит CNCEC) на строительство ГХК, который будет выпускать минеральные удобрения в Буденновске. Сырьем должен был стать газ с месторождений компании на Северном Каспии. Проект предполагалось реализовать через стимулирующий механизм специального инвестконтракта с властями Ставропольского края.