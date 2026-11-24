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Курс на Восток: Китай и Индия бьют рекорды по закупкам нефти у России
Курс на Восток: Китай и Индия бьют рекорды по закупкам нефти у России - 24.11.2026, ПРАЙМ
Курс на Восток: Китай и Индия бьют рекорды по закупкам нефти у России
Китай и Индия в 2026 году могут поставить рекорд по импорту российской нефти, пишет Reuters со ссылкой на данные отслеживания танкеров и отраслевые источники. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T16:10+0300
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энергетика
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Китай и Индия в 2026 году могут поставить рекорд по импорту российской нефти, пишет Reuters со ссылкой на данные отслеживания танкеров и отраслевые источники."Поставки российской нефти морским путем в две самые густонаселенные страны мира с начала этого года по середину ноября составляли в среднем 3,4 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 530 тысяч баррелей больше, чем годом ранее", — сообщает агентство, указывая на данные Vortexa Analytics.Как отмечает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, эти две страны покупают более 80% от российского экспорта нефти."Временное ослабление санкций США в отношении российской нефти, призванное не допустить дефицита на рынках из-за кризиса на Ближнем Востоке, открыло Индии и Китаю доступ к большему числу танкеров и поставщиков, позволив им увеличить объемы закупок", — объясняет агентство.По мнению аналитика Kpler Мую Сюя, низкие риски для судоходства и надежность поставок стали главными причинами роста импорта российской нефти в Китай с начала конфликта вокруг Ирана.Тем не менее в 2027 году аппетит Китая может снизиться, считает глава исследования энергетики Китая в Оксфордском институте энергетических исследований Михал Мейдан. По ее словам, российская нефть больше не продается со скидкой и торгуется с более высокой премией к Brent, чем ближневосточные сорта.Индия, по данным Kpler, с начала ноября импортировала в среднем 1,99 миллиона баррелей в сутки — на 250 тысяч больше, чем годом ранее. За январь–октябрь импорт вырос примерно на 10% — до 1,87 миллиона баррелей в сутки, или около 38% от общего объема. По словам источников Reuters на индийских НПЗ, в 2026 году импорт российской нефти может составить в среднем 1,9 миллиона баррелей в сутки, а в 2027-м — вернуться к уровню до кризиса в Ормузском проливе, если поставки с Ближнего Востока нормализуются.
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нефть, китай, индия, ближний восток, нпз, россия
Энергетика, Нефть, КИТАЙ, ИНДИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, НПЗ, РОССИЯ
Курс на Восток: Китай и Индия бьют рекорды по закупкам нефти у России
Reuters: Китай и Индия в 2026 году могут поставить рекорд по импорту российской нефти
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ.
Китай и Индия в 2026 году могут поставить рекорд по импорту российской нефти, пишет Reuters
со ссылкой на данные отслеживания танкеров и отраслевые источники.
"Поставки российской нефти морским путем в две самые густонаселенные страны мира с начала этого года по середину ноября составляли в среднем 3,4 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 530 тысяч баррелей больше, чем годом ранее", — сообщает агентство, указывая на данные Vortexa Analytics.
Как отмечает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, эти две страны покупают более 80% от российского экспорта нефти.
"Временное ослабление санкций США в отношении российской нефти, призванное не допустить дефицита на рынках из-за кризиса на Ближнем Востоке, открыло Индии и Китаю доступ к большему числу танкеров и поставщиков, позволив им увеличить объемы закупок", — объясняет агентство.
По мнению аналитика Kpler Мую Сюя, низкие риски для судоходства и надежность поставок стали главными причинами роста импорта российской нефти в Китай с начала конфликта вокруг Ирана.
Тем не менее в 2027 году аппетит Китая может снизиться, считает глава исследования энергетики Китая в Оксфордском институте энергетических исследований Михал Мейдан. По ее словам, российская нефть больше не продается со скидкой и торгуется с более высокой премией к Brent, чем ближневосточные сорта.
Индия, по данным Kpler, с начала ноября импортировала в среднем 1,99 миллиона баррелей в сутки — на 250 тысяч больше, чем годом ранее. За январь–октябрь импорт вырос примерно на 10% — до 1,87 миллиона баррелей в сутки, или около 38% от общего объема. По словам источников Reuters на индийских НПЗ, в 2026 году импорт российской нефти может составить в среднем 1,9 миллиона баррелей в сутки, а в 2027-м — вернуться к уровню до кризиса в Ормузском проливе, если поставки с Ближнего Востока нормализуются.