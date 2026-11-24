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В Рязанской области задерживаются поезда дальнего следования
В Рязанской области задерживаются поезда дальнего следования - 24.11.2026, ПРАЙМ
В Рязанской области задерживаются поезда дальнего следования
Ряд поездов дальнего следования южного направления отстает от графика на время до четырех часов из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев на участке... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T23:30+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Ряд поездов дальнего следования южного направления отстает от графика на время до четырех часов из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев на участке Денежниково - Хрущево в Рязанской области, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).
"Из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев на линии электропередачи на участке Денежниково - Хрущево в Рязанской области в пути задерживаются поезда дальнего следования южного направления. Время отставания от графика - до четырех часов", - говорится в сообщении.
Как добавили в МЖД, в пути задерживается и пригородный поезд №6309/6308 из Ряжска в Рязань.
На месте инцидента работает бригада энергетиков, задействованы все необходимые силы и средства для устранения последствий непогоды.
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бизнес, рязанская область, рязань
Бизнес, Рязанская область, Рязань
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Ряд поездов дальнего следования южного направления отстает от графика на время до четырех часов из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев на участке Денежниково - Хрущево в Рязанской области, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).
"Из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев на линии электропередачи на участке Денежниково - Хрущево в Рязанской области в пути задерживаются поезда дальнего следования южного направления. Время отставания от графика - до четырех часов", - говорится в сообщении.
Как добавили в МЖД, в пути задерживается и пригородный поезд №6309/6308 из Ряжска в Рязань.
На месте инцидента работает бригада энергетиков, задействованы все необходимые силы и средства для устранения последствий непогоды.