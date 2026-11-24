https://1prime.ru/20261124/putin-875508879.html

Путин: ответные действия на атаки ВСУ по НПЗ неизбежны

Путин: ответные действия на атаки ВСУ по НПЗ неизбежны - 24.11.2026, ПРАЙМ

Путин: ответные действия на атаки ВСУ по НПЗ неизбежны

Президент России Владимир Путин заявил, что ответные действия на атаки украинских сил по объектам топливно-энергетического комплекса неизбежны. Об этом он... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T19:20+0300

2026-11-24T19:20+0300

2026-11-24T19:20+0300

нефть

россия

сша

киев

владимир путин

дональд трамп

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/18/875507332_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_84009cd6ad016de2031a40ca68a4cd39.jpg

МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что ответные действия на атаки украинских сил по объектам топливно-энергетического комплекса неизбежны. Об этом он сказал на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности."Мы видим, что киевский режим не прекращает атак на наши перерабатывающие мощности. Кстати, несмотря на призыв и прямую просьбу президента США не делать этого, воздержаться от этих атак, киевские власти не слушают таких советов. Все продолжается, как ни в чем не бывало. В этой связи отмечу, ответные действия с нашей стороны неизбежны, об этом все должны знать", — сказал Путин.Он также подчеркнул, что эскалация, начатая противником в начале июня и рассчитанная, как публично заявлялось, на 40 дней, не способна нанести России критического ущерба. "Мы в свою очередь не раз говорили и понимаем, что эскалация, начатая противником в начале июня этого года, и рассчитанная, как публично было заявлено, на 40 дней, не в состоянии нанести нам критического ущерба", — заявил президент. Он напомнил, что эти 40 дней закончились 5 августа, и результат оказался далек от ожидаемого.Путин предложил обсудить, что еще нужно сделать для повышения безопасности нефтеперерабатывающих заводов и защиты сотрудников, которые на них работают. "Сегодня предлагаю обсудить, что нужно дополнительно сделать для повышения безопасности нефтеперерабатывающих заводов, для защиты сотрудников, которые на них работают", — сказал он.

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, сша, киев, владимир путин, дональд трамп