https://1prime.ru/20261124/putin-875509387.html
Путин поручил уделять особое внимание развитию нефтепереработки на востоке России
Путин поручил уделять особое внимание развитию нефтепереработки на востоке России - 24.11.2026, ПРАЙМ
Путин поручил уделять особое внимание развитию нефтепереработки на востоке России
Президент России Владимир Путин поручил уделять особое внимание вопросам развития нефтепереработки и нефтехимии на востоке страны. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T19:38+0300
2026-11-24T19:38+0300
2026-11-24T19:38+0300
нефть
азиатско-тихоокеанский регион
дальний восток
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875509387.jpg?1795538286
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил уделять особое внимание вопросам развития нефтепереработки и нефтехимии на востоке страны.
Глава государства во вторник собрал заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Он отметил, что на фоне роста спроса на энергоносители в странах Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо наращивать возможности транспортной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке.
"При этом, конечно, нужно уделять особое внимание развитию нефтепереработки и нефтехимии на востоке страны, росту индустриальных возможностей этого стратегически значимого региона России. Уверен, что члены комиссии и приглашенные участники нашего заседания эту точку зрения разделяют", - сказал Путин.
азиатско-тихоокеанский регион
дальний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, азиатско-тихоокеанский регион, дальний восток, владимир путин
Нефть, Азиатско-Тихоокеанский регион, Дальний Восток, Владимир Путин
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил уделять особое внимание вопросам развития нефтепереработки и нефтехимии на востоке страны.
Глава государства во вторник собрал заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Он отметил, что на фоне роста спроса на энергоносители в странах Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо наращивать возможности транспортной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке.
"При этом, конечно, нужно уделять особое внимание развитию нефтепереработки и нефтехимии на востоке страны, росту индустриальных возможностей этого стратегически значимого региона России. Уверен, что члены комиссии и приглашенные участники нашего заседания эту точку зрения разделяют", - сказал Путин.