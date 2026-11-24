https://1prime.ru/20261124/putin-875509387.html

Путин поручил уделять особое внимание развитию нефтепереработки на востоке России

Путин поручил уделять особое внимание развитию нефтепереработки на востоке России - 24.11.2026, ПРАЙМ

Путин поручил уделять особое внимание развитию нефтепереработки на востоке России

Президент России Владимир Путин поручил уделять особое внимание вопросам развития нефтепереработки и нефтехимии на востоке страны. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T19:38+0300

2026-11-24T19:38+0300

2026-11-24T19:38+0300

нефть

азиатско-тихоокеанский регион

дальний восток

владимир путин

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил уделять особое внимание вопросам развития нефтепереработки и нефтехимии на востоке страны. Глава государства во вторник собрал заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Он отметил, что на фоне роста спроса на энергоносители в странах Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо наращивать возможности транспортной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке. "При этом, конечно, нужно уделять особое внимание развитию нефтепереработки и нефтехимии на востоке страны, росту индустриальных возможностей этого стратегически значимого региона России. Уверен, что члены комиссии и приглашенные участники нашего заседания эту точку зрения разделяют", - сказал Путин.

азиатско-тихоокеанский регион

дальний восток

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нефть, азиатско-тихоокеанский регион, дальний восток, владимир путин