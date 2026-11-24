https://1prime.ru/20261124/roskachestvo-875504222.html

Ряд опасных зарядных устройств убирают из продажи после исследования Роскачества

Ряд опасных зарядных устройств убирают из продажи после исследования Роскачества - 24.11.2026, ПРАЙМ

Ряд опасных зарядных устройств убирают из продажи после исследования Роскачества

Ряд опасных зарядных устройств убирают из продажи после исследования Роскачества, в ходе которого нарушения выявили у 13 из 20 проверенных торговых марок,... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T17:15+0300

2026-11-24T17:15+0300

2026-11-24T17:15+0300

технологии

бизнес

россия

роскачество

dns

роспотребнадзор

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Ряд опасных зарядных устройств убирают из продажи после исследования Роскачества, в ходе которого нарушения выявили у 13 из 20 проверенных торговых марок, сообщили РИА Новости в организации. Ранее в ноябре в Роскачестве провели исследование зарядных устройств, в рамках которого эксперты протестировали 20 образцов различных торговых марок, при этом 13 из них не соответствуют требованиям безопасности. В числе обнаруженных нарушений - пробой изоляции, который создает риск поражения электрическим током, использование горючего пластика, повышающего риск пожара, а также проблемы с сертификацией. После проверки Роскачество обратилось к производителям, импортерам и продавцам некачественной продукции, а также направило информацию о нарушениях в контрольно-надзорные органы. "После исследования Роскачества из продажи убирают опасные для жизни зарядные устройства. Опасные устройства снимают с реализации и отзывают из магазинов", - рассказали в организации. Так, импортер зарядных устройств BY Original полностью снял товар с реализации и вывел остатки из оборота. Импортер направил претензию поставщику и заверил, что при последующих поставках будут учтены все обязательные требования и рекомендации Роскачества. Кроме того, продавец продукции GQ box остановил продажи и заблокировал карточку товара на маркетплейсе, оставшиеся устройства изолировали на складе. Торговая сеть DNS также сообщила, что зарядные устройства Keyron уже вывели из ассортимента, а остатки утилизировали. Продукцию DEXP планируется убрать из активного ассортимента в ближайшее время. В свою очередь импортер устройств Borasco направил запрос производителю для разработки мер по устранению нарушений. Роспотребнадзор также объявил предостережения ряду импортеров, в том числе поставщикам продукции под торговыми марками Apple, DEXP, Borofone, Keyron, BY Original и Cablexpert, говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, роскачество, dns, роспотребнадзор