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Экспорт мандаринов из Китая в Россию в октябре вырос почти в четыре раза

Экспорт мандаринов из Китая в Россию в октябре вырос почти в четыре раза - 24.11.2026, ПРАЙМ

Экспорт мандаринов из Китая в Россию в октябре вырос почти в четыре раза

Экспорт мандаринов из Китая в Россию в октябре вырос в месячном выражении почти в четыре раза и достиг максимума с декабря прошлого года, свидетельствуют данные | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T02:34+0300

2026-11-24T02:34+0300

2026-11-24T02:34+0300

россия

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китай

кнр

киргизия

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Экспорт мандаринов из Китая в Россию в октябре вырос в месячном выражении почти в четыре раза и достиг максимума с декабря прошлого года, свидетельствуют данные китайской таможни, которые проанализировало РИА Новости. Так, за октябрь текущего года КНР экспортировала в Россию мандаринов на 17,7 миллиона долларов - в 3,7 раза больше, чем в сентябре, и на 31% больше, чем год назад. Это стало максимумом с декабря 2025 года. Среди главных импортеров китайских мандаринов Россия расположилась на втором месте. Кроме нее в пятерку вошли Киргизия (33,6 миллиона долларов), Вьетнам (12,6 миллиона), Индонезия (7,5 миллиона) и Канада (4,9 миллиона). В целом за десять месяцев этого года поставки китайских мандаринов в РФ составили в стоимостном выражении 74,75 миллиона долларов. Кроме того, Поднебесная поставила в октябре в Россию грейпфруты и помело почти на 5 миллионов долларов (рост на 9% в годовом выражении), лимоны - на 2,5 миллиона (рост на 41%) и апельсины - на 1,3 миллиона (рост в 1,6 раза).

китай

кнр

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россия, мировая экономика, китай, кнр, киргизия