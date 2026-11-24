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Сеть супермаркетов "Семья" создаст более 2,5 тысячи рабочих мест в ДНР

Сеть супермаркетов "Семья" создаст более 2,5 тысячи рабочих мест в ДНР - 24.11.2026, ПРАЙМ

Сеть супермаркетов "Семья" создаст более 2,5 тысячи рабочих мест в ДНР

Федеральная сеть супермаркетов "Семья" создаст в течение 5 лет более 2,5 тысячи рабочих мест в ДНР, открыв 123 новых супермаркета и модернизировав 13... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T17:21+0300

2026-11-24T17:21+0300

2026-11-24T17:21+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - ПРАЙМ. Федеральная сеть супермаркетов "Семья" создаст в течение 5 лет более 2,5 тысячи рабочих мест в ДНР, открыв 123 новых супермаркета и модернизировав 13 действующих магазинов, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети. "Федеральная сеть супермаркетов "Семья" создаст 2583 новых рабочих места в Донецкой Народной Республике в рамках пятилетней инвестиционной программы. Компания планирует открыть 123 новых супермаркета и модернизировать 13 действующих торговых объектов", - сообщили в пресс-службе. Объем инвестиций составит около 1,35 миллиарда рублей, отметили в компании. Проект будет реализован в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ). Новые магазины появятся преимущественно в Донецке и Мариуполе, а также в Макеевке и Енакиево. Всего в реализации инвестиционной программы будут задействованы более 3 тысяч человек. "Мы рассматриваем Донецкую Народную Республику как один из перспективных регионов для долгосрочного развития нашей сети. Наша компания стремится к тому, чтобы каждый новый супермаркет становился привычным и удобным местом для повседневных покупок, где люди могут рассчитывать на стабильное качество товаров, понятные цены и высокий уровень сервиса. Именно на этих принципах мы намерены выстраивать дальнейшую работу в регионе", — приводятся в сообщении слова гендиректора федеральной сети "Семья" Дмитрия Киргетова. Помимо создания рабочих мест, реализация проекта обеспечит дополнительные поступления в бюджет. По прогнозным расчетам, за 5 лет в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды поступит 4,5 миллиарда рублей с учетом льгот, предусмотренных режимом свободной экономической зоны, добавили в компании.

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бизнес, россия, донецк, мариуполь