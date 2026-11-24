https://1prime.ru/20261124/shri-lanka-875505449.html

Россияне временно могут улететь на Шри-Ланку без электронных разрешений на въезд

Россияне временно могут улететь на Шри-Ланку без электронных разрешений на въезд - 24.11.2026, ПРАЙМ

Россияне временно могут улететь на Шри-Ланку без электронных разрешений на въезд

Россияне временно могут улететь на Шри-Ланку без электронных разрешений на въезд из-за технического сбоя на сайте, сообщила Ассоциация туроператоров России... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T18:00+0300

2026-11-24T18:00+0300

2026-11-24T18:00+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Россияне временно могут улететь на Шри-Ланку без электронных разрешений на въезд из-за технического сбоя на сайте, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Шри-Ланка временно упростила порядок въезда иностранных туристов, в том числе россиян… Из-за технических работ на сайте системы электронных разрешений на въезд (ETA) туристам разрешили садиться на рейсы без предварительно оформленного ETA", - сказали в АТОР со ссылкой на департамент иммиграции и эмиграции Шри-Ланки. Как отметили в компании Space Travel, получить электронное разрешение или туристическую визу теперь можно по прибытии в международный аэропорт Бандаранаике в Коломбо. При этом в ассоциации подчеркнули, что остальные требования к въезду и стандартные иммиграционные проверки сохраняются. "Временный порядок действует до особого уведомления. О восстановлении работы системы и возвращении к прежней процедуре власти Шри-Ланки сообщат дополнительно", - пояснили там. Отмечается, что туристам, которые летят на Шри-Ланку в ближайшие дни, стоит проверять актуальную информацию на официальном сайте системы электронных разрешений на въезд.

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туризм, бизнес, россия, шри-ланка, атор