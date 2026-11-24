https://1prime.ru/20261124/shri-lanka-875505449.html
Россияне временно могут улететь на Шри-Ланку без электронных разрешений на въезд
Россияне временно могут улететь на Шри-Ланку без электронных разрешений на въезд - 24.11.2026, ПРАЙМ
Россияне временно могут улететь на Шри-Ланку без электронных разрешений на въезд
Россияне временно могут улететь на Шри-Ланку без электронных разрешений на въезд из-за технического сбоя на сайте, сообщила Ассоциация туроператоров России... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T18:00+0300
2026-11-24T18:00+0300
2026-11-24T18:00+0300
туризм
бизнес
россия
шри-ланка
атор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875505449.jpg?1795532459
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Россияне временно могут улететь на Шри-Ланку без электронных разрешений на въезд из-за технического сбоя на сайте, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Шри-Ланка временно упростила порядок въезда иностранных туристов, в том числе россиян… Из-за технических работ на сайте системы электронных разрешений на въезд (ETA) туристам разрешили садиться на рейсы без предварительно оформленного ETA", - сказали в АТОР со ссылкой на департамент иммиграции и эмиграции Шри-Ланки.
Как отметили в компании Space Travel, получить электронное разрешение или туристическую визу теперь можно по прибытии в международный аэропорт Бандаранаике в Коломбо.
При этом в ассоциации подчеркнули, что остальные требования к въезду и стандартные иммиграционные проверки сохраняются. "Временный порядок действует до особого уведомления. О восстановлении работы системы и возвращении к прежней процедуре власти Шри-Ланки сообщат дополнительно", - пояснили там.
Отмечается, что туристам, которые летят на Шри-Ланку в ближайшие дни, стоит проверять актуальную информацию на официальном сайте системы электронных разрешений на въезд.
шри-ланка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, шри-ланка, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ШРИ-ЛАНКА, АТОР
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Россияне временно могут улететь на Шри-Ланку без электронных разрешений на въезд из-за технического сбоя на сайте, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Шри-Ланка временно упростила порядок въезда иностранных туристов, в том числе россиян… Из-за технических работ на сайте системы электронных разрешений на въезд (ETA) туристам разрешили садиться на рейсы без предварительно оформленного ETA", - сказали в АТОР со ссылкой на департамент иммиграции и эмиграции Шри-Ланки.
Как отметили в компании Space Travel, получить электронное разрешение или туристическую визу теперь можно по прибытии в международный аэропорт Бандаранаике в Коломбо.
При этом в ассоциации подчеркнули, что остальные требования к въезду и стандартные иммиграционные проверки сохраняются. "Временный порядок действует до особого уведомления. О восстановлении работы системы и возвращении к прежней процедуре власти Шри-Ланки сообщат дополнительно", - пояснили там.
Отмечается, что туристам, которые летят на Шри-Ланку в ближайшие дни, стоит проверять актуальную информацию на официальном сайте системы электронных разрешений на въезд.