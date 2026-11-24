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Силуанов рассказал, почему цены на нефть меньше будут беспокоить Россию

Силуанов рассказал, почему цены на нефть меньше будут беспокоить Россию - 24.11.2026, ПРАЙМ

Силуанов рассказал, почему цены на нефть меньше будут беспокоить Россию

Цена нефти в следующем году будет меньше беспокоить Россию, поскольку федеральный бюджет в меньшей степени зависит от ее конъюнктурных колебаний, заявил министр | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T15:25+0300

2026-11-24T15:25+0300

2026-11-24T15:25+0300

нефть

антон силуанов

госдума

минфин

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Цена нефти в следующем году будет меньше беспокоить Россию, поскольку федеральный бюджет в меньшей степени зависит от ее конъюнктурных колебаний, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Цена на нефть нас меньше теперь будет беспокоить, потому что цена отсечки (в бюджетном правиле – ред.) снизилась до 50 долларов за баррель. Мы в меньшей степени зависим уже от конъюнктурных колебаний цены на нефть", - сказал Силуанов журналистам в Госдуме. Во вторник Госдума одобрила в окончательном третьем чтении федеральный бюджет на 2027-2029 годы и пакет документов к нему, согласно которым цена отсечения на нефть в бюджетном правиле с 2027 года снижается до 50 долларов за баррель с последующей ежегодной индексацией на 2% с 2031 года. В текущем году цена отсечения по бюджетному правилу составляет 59 долларов за баррель. Силуанов отметил, что доля нефтегазовых доходов в следующем году не превысит 17% общей доходной базы бюджета. По его словам, это минимальный уровень за последние годы. "Поэтому с точки зрения устойчивости бюджета – хорошая конструкция", - подчеркнул он. Бюджетное правило ограничивает расходы, устанавливая цену отсечения для российской нефти марки Urals. Если фактическая цена оказывается выше этой отсечки, дополнительные доходы бюджета направляются на пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ), а если ниже, то Минфин вправе покрыть возникший дефицит бюджета за счет средств фонда.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, антон силуанов, госдума, минфин