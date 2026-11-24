https://1prime.ru/20261124/smi-875513927.html

СМИ: снижение налога на электроэнергию обойдется бюджету Германии в 5 млрд евро

СМИ: снижение налога на электроэнергию обойдется бюджету Германии в 5 млрд евро - 24.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: снижение налога на электроэнергию обойдется бюджету Германии в 5 млрд евро

Временное снижение налога на электроэнергию в Германии обойдется федеральному бюджету почти в пять миллиардов евро, однако практически не принесет облегчения... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T22:54+0300

2026-11-24T22:54+0300

2026-11-24T22:54+0300

мировая экономика

германия

фрг

запад

ес

bild

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875513927.jpg?1795550085

БЕРЛИН, 24 ноя - ПРАЙМ. Временное снижение налога на электроэнергию в Германии обойдется федеральному бюджету почти в пять миллиардов евро, однако практически не принесет облегчения рядовым немцам, сообщает агентство DPA со ссылкой на документы бюджетного комитета бундестага. "Правящая коалиция рассчитывает, что запланированное снижение налога на электроэнергию в следующем году обойдется в 4,98 миллиарда евро", - говорится в публикации. Как отмечает агентство, с 1 января налог на электричество снизится в Германии до минимального уровня, действующего в настоящее время в Евросоюзе. Несмотря на это, экономия на счетах за свет для обычных немецких семей составит всего несколько евро в месяц. Предполагается, что основной эффект от налоговой льготы сроком на один год должен почувствовать на себе малый энергоемкий бизнес, который сильнее всего страдает от высоких тарифов на электроэнергию в стране. При этом для покрытия образовавшейся бюджетной дыры почти в пять миллиардов евро власти Германии решили взять неиспользованные средства из фонда субсидирования возобновляемых источников энергии, что, в свою очередь, вызвало резкую критику со стороны партии "Зеленые". Как заявила эксперт партии по бюджетной политике Катрин Улиг, тем самым немецкое правительство "делает саму проблему условием для ее решения". Газета Bild сообщила ранее, что миллионы немецких домохозяйств столкнутся со значительным ростом тарифов на газ и электроэнергию в начале 2027 года на фоне отказа Германии от российского газа. В результате, по подсчетам издания, для семьи из трех человек расходы на электричество вырастут примерно на 128 евро в год, тогда как согласованное правящей коалицией ФРГ снижение налога на электроэнергию способно компенсировать лишь около 93 евро. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

германия

фрг

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия, фрг, запад, ес, bild