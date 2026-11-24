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Страны-члены ОПЕК+ обсудили ситуацию на рынке нефти

Страны-члены ОПЕК+ обсудили ситуацию на рынке нефти - 24.11.2026, ПРАЙМ

Страны-члены ОПЕК+ обсудили ситуацию на рынке нефти

Страны-члены организации ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) обсудили на техническом совещании ситуацию на рынке нефти,... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T20:02+0300

2026-11-24T20:02+0300

2026-11-24T20:02+0300

нефть

газ

саудовская аравия

ирак

кувейт

хайсам аль-гайс

опек

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Страны-члены организации ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) обсудили на техническом совещании ситуацию на рынке нефти, говорится в заявлении альянса. "Сегодня в секретариате ОПЕК в Вене состоялась 20-я техническая встреча стран ОПЕК и государств, не входящих в ОПЕК, участвующих в Хартии о сотрудничестве (CoC). В ходе обсуждений было отмечено, что необходимость пополнения запасов нефти, наряду с рядом других факторов, будет способствовать росту спроса на нефть в 2027 году", - говорится в публикации ОПЕК в соцсети X. Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс отметил во вступительном слове, что 2026 год был отмечен геополитическими событиями, которые дестабилизировали энергетические рынки. В связи с этим, по его словам, дискуссии на совещании будут сосредоточены на четырех ключевых аспектах энергетической безопасности: запасах нефти, логистике, спросе на нефть и показателе обеспеченности спроса запасами.. Также в заявлении альянса отмечается, что по прогнозам ОПЕК, в 2026 году мировой спрос на нефть составит в среднем 105,7 миллиона ​​баррелей в сутки, а в 2027 году вырастет на 2,6 миллиона баррелей в сутки - до 108,3 миллиона баррелей в сутки.

саудовская аравия

ирак

кувейт

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нефть, газ, саудовская аравия, ирак, кувейт, хайсам аль-гайс, опек