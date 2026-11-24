https://1prime.ru/20261124/t-tehnologija-875501138.html

"Т-Технологии" направили предложение "Циану" о покупке до 100% акций компании

"Т-Технологии" направили предложение "Циану" о покупке до 100% акций компании - 24.11.2026, ПРАЙМ

"Т-Технологии" направили предложение "Циану" о покупке до 100% акций компании

"Т-Технологии" направили предложение "Циану" приобрести у него до 100% акций компании по цене 993,05 рубля за бумагу, сообщает группа. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T15:47+0300

2026-11-24T15:47+0300

2026-11-24T15:47+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Т-Технологии" направили предложение "Циану" приобрести у него до 100% акций компании по цене 993,05 рубля за бумагу, сообщает группа. "Добровольное предложение "Т-Технологий" предусматривает покупку до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за бумагу, что предполагает существенную премию в размере 29,3% к рыночным котировкам "Циана" на дату закрытия основных торгов 5 ноября 2026 года", - говорится в раскрытой информации. При этом финансирование поглощения не предполагает дополнительной эмиссии акций "Т-Технологий", а оплата приобретаемых ценных бумаг предполагается только денежными средствами в безналичном порядке в рублях. "Т-Технологии" также дали срок для принятия решения - 90 дней с момента получения предложения "Цианом". Ранее в ноябре "Т-Технологии" сообщили о намерениях купить до 100% акций "Циана" по такой же цене, в свою очередь платформа "Циан" сообщала, что пока не получала официального предложения от "Т-Технологий".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, бизнес, акции, циан