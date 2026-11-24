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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 86 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 86 долларов за баррель - 24.11.2026, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 86 долларов за баррель
Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются почти на 1%, стоимость барреля Brent впервые с конца августа опустилась ниже 86 долларов, следует из данных... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T08:39+0300
2026-11-24T08:39+0300
2026-11-24T08:39+0300
нефть
рынок
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются почти на 1%, стоимость барреля Brent впервые с конца августа опустилась ниже 86 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.17 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,83% относительно предыдущего закрытия, до 85,96 доллара за баррель - ниже 86 долларов впервые с 27 августа.
Январские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 0,96% - до 79,4 доллара за баррель.
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нефть, рынок
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются почти на 1%, стоимость барреля Brent впервые с конца августа опустилась ниже 86 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.17 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,83% относительно предыдущего закрытия, до 85,96 доллара за баррель - ниже 86 долларов впервые с 27 августа.
Январские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 0,96% - до 79,4 доллара за баррель.