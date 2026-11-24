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"Циан" сформирует спецкомитет для оценки предложения "Т-Технологий"
"Циан" сформирует спецкомитет для оценки предложения "Т-Технологий" - 24.11.2026, ПРАЙМ
"Циан" сформирует спецкомитет для оценки предложения "Т-Технологий"
"Циан" сформирует спецкомитет для предварительной оценки предложения "Т-Технологий" о покупке контрольного пакета акций компании. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T16:08+0300
2026-11-24T16:08+0300
2026-11-24T16:08+0300
бизнес
россия
циан
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Циан" сформирует спецкомитет для предварительной оценки предложения "Т-Технологий" о покупке контрольного пакета акций компании.
В начале ноября "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка) сообщила, что намерена купить до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за бумагу. Финансовый директор "Т-Технологий" Игорь Герасимов позднее уточнил, что важным условием выкупа является получение именно контрольного пакета.
"Сегодня мы получили предложение "Т-Технологий", которое предусматривает покупку от 50% до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за акцию. Срок принятия предложения до 22 февраля 2027 года включительно… Сегодня совет директоров "Циана" проведет заседание, на котором планируется формирование специального комитета для предварительной оценки предложения с учетом интересов всех акционеров", – сообщается в телеграм-канале "Циана" для инвесторов.
Как добавляется в сообщении, позднее состоится заседание, в рамках которого совет директоров рассмотрит вопрос об утверждении рекомендации акционерам.
"Циан" владеет одной из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, работает с 2001 года.
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бизнес, россия, циан
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. "Циан" сформирует спецкомитет для предварительной оценки предложения "Т-Технологий" о покупке контрольного пакета акций компании.
В начале ноября "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка) сообщила, что намерена купить до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за бумагу. Финансовый директор "Т-Технологий" Игорь Герасимов позднее уточнил, что важным условием выкупа является получение именно контрольного пакета.
"Сегодня мы получили предложение "Т-Технологий", которое предусматривает покупку от 50% до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за акцию. Срок принятия предложения до 22 февраля 2027 года включительно… Сегодня совет директоров "Циана" проведет заседание, на котором планируется формирование специального комитета для предварительной оценки предложения с учетом интересов всех акционеров", – сообщается в телеграм-канале "Циана" для инвесторов.
Как добавляется в сообщении, позднее состоится заседание, в рамках которого совет директоров рассмотрит вопрос об утверждении рекомендации акционерам.
"Циан" владеет одной из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, работает с 2001 года.