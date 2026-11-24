https://1prime.ru/20261124/turpotok-875482973.html

Турпоток из Китая в Россию в январе-сентябре вырос на 17,6%

Турпоток из Китая в Россию в январе-сентябре вырос на 17,6% - 24.11.2026, ПРАЙМ

Турпоток из Китая в Россию в январе-сентябре вырос на 17,6%

Туристический поток из Китая в Россию вырос по итогам первых трех кварталов на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 812,5 тысячи... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T09:51+0300

2026-11-24T09:51+0300

2026-11-24T09:58+0300

бизнес

туризм

россия

китай

кнр

дальний восток

атор

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875482973.jpg?1795503510

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Туристический поток из Китая в Россию вырос по итогам первых трех кварталов на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 812,5 тысячи человек, при этом более половины всех въездов китайцев в РФ осуществляется на автомобильном транспорте, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "За январь–сентябрь 2026 года въездной турпоток из КНР в Россию вырос… В 812,5 тысячи случаев целью поездки был указан "туризм" – на 17,6% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении. "Более половины всех въездов граждан КНР в Россию – 53,4% – приходится на автомобильный транспорт (автобусы и персонал грузовиков). Статистика за январь–сентябрь 2026 года дает около 850 тысяч поездок, на 26,1% больше, чем за тот же период 2025 года", - добавили в ассоциации. По данным АТОР, Китай остается крупнейшим поставщиком иностранных туристов в Россию. ПО итогам отчетного периода на него пришлось 61,1% всех въездов иностранных граждан с целью туризма. Как отметил председатель совета Ассоциации международного сотрудничества в туризме "Мир без границ" Александр Львов, среди наиболее востребованных направлений у туристов из Китая - Москва, Санкт-Петербург и Мурманск, Иркутск, а в групповом сегменте на Дальнем Востоке – Приморский край и Амурская область. При этом европейскую часть России преимущественно выбирают индивидуальные путешественники и небольшие группы, а в Сибирь и на Дальний Восток чаще приезжают организованные туристы.

китай

кнр

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, китай, кнр, дальний восток, атор