https://1prime.ru/20261124/uchenye-875475306.html
Ученые оценили перспективы промысла тунца в ДФО
Ученые оценили перспективы промысла тунца в ДФО - 24.11.2026, ПРАЙМ
Ученые оценили перспективы промысла тунца в ДФО
Тунец, который в последние годы все чаще заходит в воды Дальнего Востока, является перспективным объектом промысла, но в ближайшем будущем он вряд ли станет... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T02:52+0300
2026-11-24T02:52+0300
2026-11-24T02:52+0300
бизнес
нефть
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – ПРАЙМ. Тунец, который в последние годы все чаще заходит в воды Дальнего Востока, является перспективным объектом промысла, но в ближайшем будущем он вряд ли станет альтернативой массовым промысловым видам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).
Еще несколько лет назад промышленная добыча тунца на Дальнем Востоке не велась из-за эпизодических появлений там этой рыбы. В последние годы в связи с заходом теплых течений тунец все чаще встречается в акваториях ДФО, и ученые начали увеличивать объем рекомендуемого вылова: в 2023 году квота была 100 тонн, а в 2026 году – уже почти 800 тонн.
"Тунец является перспективным объектом промысла дополнительно к таким видам как минтай, дальневосточная сардина, тихоокеанская сельдь, тихоокеанские лососи. Вместе с тем, в обозримом будущем навряд ли сезонные подходы тунца смогут обеспечить промышленному рыболовству полноценную альтернативу массовых промысловых видов рыб", – рассказал собеседник.
Он отметил, что даже с учетом не самых высоких результатов лососевой путины 2026 года объемы вылова несопоставимы: десятки тысяч тонн лососей и около 20 тонн тунца.
В том числе это связано с тем, что сейчас отечественные рыбаки не ведут специализированный вылов тунца, в частности, из-за отсутствия оборудованных судов с высокой скоростью. Основной объем вылова этой рыбы осуществляется в качестве прилова к промыслу сардины, добавили в институте.
По данным ТИНРО, в 2025 году на всем Дальнем Востоке был добыто более 23 тонн тунца. На середину октября уловы тунца составляют 19 тонн 385 килограммов: квота освоена на 2,4%.
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бизнес, нефть, дальний восток
Бизнес, Нефть, Дальний Восток
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – ПРАЙМ. Тунец, который в последние годы все чаще заходит в воды Дальнего Востока, является перспективным объектом промысла, но в ближайшем будущем он вряд ли станет альтернативой массовым промысловым видам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).
Еще несколько лет назад промышленная добыча тунца на Дальнем Востоке не велась из-за эпизодических появлений там этой рыбы. В последние годы в связи с заходом теплых течений тунец все чаще встречается в акваториях ДФО, и ученые начали увеличивать объем рекомендуемого вылова: в 2023 году квота была 100 тонн, а в 2026 году – уже почти 800 тонн.
"Тунец является перспективным объектом промысла дополнительно к таким видам как минтай, дальневосточная сардина, тихоокеанская сельдь, тихоокеанские лососи. Вместе с тем, в обозримом будущем навряд ли сезонные подходы тунца смогут обеспечить промышленному рыболовству полноценную альтернативу массовых промысловых видов рыб", – рассказал собеседник.
Он отметил, что даже с учетом не самых высоких результатов лососевой путины 2026 года объемы вылова несопоставимы: десятки тысяч тонн лососей и около 20 тонн тунца.
В том числе это связано с тем, что сейчас отечественные рыбаки не ведут специализированный вылов тунца, в частности, из-за отсутствия оборудованных судов с высокой скоростью. Основной объем вылова этой рыбы осуществляется в качестве прилова к промыслу сардины, добавили в институте.
По данным ТИНРО, в 2025 году на всем Дальнем Востоке был добыто более 23 тонн тунца. На середину октября уловы тунца составляют 19 тонн 385 килограммов: квота освоена на 2,4%.