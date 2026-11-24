https://1prime.ru/20261124/uchenye-875475306.html

Ученые оценили перспективы промысла тунца в ДФО

Ученые оценили перспективы промысла тунца в ДФО - 24.11.2026, ПРАЙМ

Ученые оценили перспективы промысла тунца в ДФО

Тунец, который в последние годы все чаще заходит в воды Дальнего Востока, является перспективным объектом промысла, но в ближайшем будущем он вряд ли станет... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T02:52+0300

2026-11-24T02:52+0300

2026-11-24T02:52+0300

бизнес

нефть

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – ПРАЙМ. Тунец, который в последние годы все чаще заходит в воды Дальнего Востока, является перспективным объектом промысла, но в ближайшем будущем он вряд ли станет альтернативой массовым промысловым видам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО). Еще несколько лет назад промышленная добыча тунца на Дальнем Востоке не велась из-за эпизодических появлений там этой рыбы. В последние годы в связи с заходом теплых течений тунец все чаще встречается в акваториях ДФО, и ученые начали увеличивать объем рекомендуемого вылова: в 2023 году квота была 100 тонн, а в 2026 году – уже почти 800 тонн. "Тунец является перспективным объектом промысла дополнительно к таким видам как минтай, дальневосточная сардина, тихоокеанская сельдь, тихоокеанские лососи. Вместе с тем, в обозримом будущем навряд ли сезонные подходы тунца смогут обеспечить промышленному рыболовству полноценную альтернативу массовых промысловых видов рыб", – рассказал собеседник. Он отметил, что даже с учетом не самых высоких результатов лососевой путины 2026 года объемы вылова несопоставимы: десятки тысяч тонн лососей и около 20 тонн тунца. В том числе это связано с тем, что сейчас отечественные рыбаки не ведут специализированный вылов тунца, в частности, из-за отсутствия оборудованных судов с высокой скоростью. Основной объем вылова этой рыбы осуществляется в качестве прилова к промыслу сардины, добавили в институте. По данным ТИНРО, в 2025 году на всем Дальнем Востоке был добыто более 23 тонн тунца. На середину октября уловы тунца составляют 19 тонн 385 килограммов: квота освоена на 2,4%.

дальний восток

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бизнес, нефть, дальний восток