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"Победа" перенесет 8 рейсов из Шереметьево во "Внуково" из-за снегопада

"Победа" перенесет 8 рейсов из Шереметьево во "Внуково" из-за снегопада - 24.11.2026, ПРАЙМ

"Победа" перенесет 8 рейсов из Шереметьево во "Внуково" из-за снегопада

Авиакомпания "Победа" перенесет восемь рейсов из аэропорта "Шереметьево" во "Внуково" из-за сильного снегопада в Москве, сообщил перевозчик. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T21:15+0300

2026-11-24T21:15+0300

2026-11-24T21:15+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" перенесет восемь рейсов из аэропорта "Шереметьево" во "Внуково" из-за сильного снегопада в Москве, сообщил перевозчик. Во вторник в Москве начался снегопад, который, по оценкам синоптиков, будет самым сильным в сезоне и принесет до 40% месячной нормы осадков в Новой Москве и Подмосковье. В аэропорту "Шереметьево" ввели ограничение на количество взлетно-посадочных операций. "В связи со сложными погодными условиями в районе аэропорта "Шереметьево" часть рейсов "Победы" будут выполнены через аэропорт "Внуково", - говорится в сообщении. В частности, во вторник во "Внуково" переведут рейсы DP-6816 из Чебоксар, DP-6942 из Сочи, а также DP-6541 в Екатеринбург и DP-6567 в Челябинск. В среду во "Внуково" перенаправят рейсы DP-6542 из Екатеринбурга и DP-6572 из Челябинска, а также DP-6965 в Волгоград и DP-6905 во Владикавказ. "Пожалуйста, учитывайте смену аэропорта и заранее планируйте свой маршрут. Не забудьте предупредить тех, кто вас встречает. Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме", - добавили в авиакомпании.

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