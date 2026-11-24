https://1prime.ru/20261124/zagranpasport-875480512.html
В МВД рассказали, нужно ли менять загранпаспорт при замене внутреннего
В МВД рассказали, нужно ли менять загранпаспорт при замене внутреннего - 24.11.2026, ПРАЙМ
В МВД рассказали, нужно ли менять загранпаспорт при замене внутреннего
Россиянам не нужно менять заграничный паспорт при замене внутреннего паспорта в 20 и 45 лет, если их персональные данные не менялись, сообщили РИА Новости в... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T09:13+0300
2026-11-24T09:13+0300
2026-11-24T09:13+0300
россия
общество
мвд
загранпаспорт
паспорт
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Россиянам не нужно менять заграничный паспорт при замене внутреннего паспорта в 20 и 45 лет, если их персональные данные не менялись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России. "При замене внутрироссийского паспорта по достижению возраста 20 или 45 лет производить замену имеющегося заграничного паспорта не требуется, если не изменились персональные данные владельца", - сказали в пресс-службе, отвечая на запрос агентства. Россияне впервые получают паспорт в 14 лет. При достижении 20 и 45 лет гражданин должен заменить его - для этого необходимо подать документы и фотографии не позднее 90 календарных дней после дня рождения.
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россия, общество , мвд, загранпаспорт, паспорт
РОССИЯ, Общество , МВД, загранпаспорт, паспорт
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Россиянам не нужно менять заграничный паспорт при замене внутреннего паспорта в 20 и 45 лет, если их персональные данные не менялись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.
"При замене внутрироссийского паспорта по достижению возраста 20 или 45 лет производить замену имеющегося заграничного паспорта не требуется, если не изменились персональные данные владельца", - сказали в пресс-службе, отвечая на запрос агентства.
Россияне впервые получают паспорт в 14 лет. При достижении 20 и 45 лет гражданин должен заменить его - для этого необходимо подать документы и фотографии не позднее 90 календарных дней после дня рождения.