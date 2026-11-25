https://1prime.ru/20261125/avtoekspert-875527941.html

Автоэксперт рассказал, как защитить автомобиль от коррозии

Автоэксперт рассказал, как защитить автомобиль от коррозии - 25.11.2026, ПРАЙМ

Автоэксперт рассказал, как защитить автомобиль от коррозии

Антикоррозионную обработку автомобиля стоит проводить каждую осень, советует автоэксперт, сотрудник детейлинг-центра Константин Багузов. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T10:51+0300

2026-11-25T10:51+0300

2026-11-25T10:54+0300

общество

россия

авто

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Антикоррозионную обработку автомобиля стоит проводить каждую осень, советует автоэксперт, сотрудник детейлинг-центра Константин Багузов. По его словам, в сознании обывателя "антикор" - это только обработка днища автомобиля и скрытых полостей специальными составами. Однако эксперт подчеркнул, что набор операций по защите кузова автомобиля от коррозии гораздо шире и некоторые работы желательно проводить каждый год поздней осенью. "Ежегодная антикоррозионная обработка требуется каждому, даже совершенно новому автомобилю. Проводить такие работы нужно ежегодно, осенью", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Багузова. По его словам, перед наступлением зимы машину стоит тщательно отмыть, а затем провести скрупулезный осмотр, чтобы найти сколы краски, отслоения защитных мастик и другие повреждения лакокрасочного покрытия. "Сколы краски требуется обезжирить и закрасить, а повреждения защитной мастики (на днище, в колесных арках) - восстановить. Все это можно сделать своими силами, но лучше обратиться к специалистам, так как неопытный взгляд не всегда сможет распознать небольшой скол, из которого затем вырастет пятно ржавчины", - пояснил эксперт. Он отметил еще один важный пункт - осмотр бампера. Из-за контакта с препятствиями бамперы могут изменить положение и касаться деталей кузова, протирая лакокрасочное покрытие, и через некоторое время в этом месте может возникнуть очаг коррозии, предупредил эксперт. Все эти операции лучше проделать осенью, чтобы автомобиль вошел в зимний сезон подготовленным, заключил Багузов.

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общество , россия, авто