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В восьми муниципалитетах ДНР применяются временные отключения электричества
В восьми муниципалитетах ДНР применяются временные отключения электричества - 25.11.2026, ПРАЙМ
В восьми муниципалитетах ДНР применяются временные отключения электричества
Временные отключения электричества применяются в восьми муниципалитетах Донецкой Народной Республики, включая Донецк, из-за недостатка мощности в энергосистеме, | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T17:05+0300
2026-11-25T17:05+0300
2026-11-25T17:05+0300
донецк
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ДОНЕЦК, 25 ноя - ПРАЙМ. Временные отключения электричества применяются в восьми муниципалитетах Донецкой Народной Республики, включая Донецк, из-за недостатка мощности в энергосистеме, это необходимо для предотвращения масштабных аварий, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства угля и энергетики республики.
"В связи с недостатком доступной мощности в энергосистеме применяются вынужденные временные отключения электроэнергии в Донецке, Макеевке, Горловке, Торезе, Шахтерском, Ясиноватском и Амвросиевском муниципальных округах. Также частично обесточен городской округ Енакиево", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что энергетики продолжают ремонтировать поврежденные участки сетей и возвращать потребителям электричество, уделяя приоритетное внимание котельным и другим объектам жизнеобеспечения.
"Применение данной меры необходимо для предотвращения перегрузки сетевого оборудования и возникновения новых масштабных аварий. Заранее определить время и продолжительность таких отключений невозможно", - добавили в министерстве.
донецк
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донецк
ДОНЕЦК, 25 ноя - ПРАЙМ. Временные отключения электричества применяются в восьми муниципалитетах Донецкой Народной Республики, включая Донецк, из-за недостатка мощности в энергосистеме, это необходимо для предотвращения масштабных аварий, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства угля и энергетики республики.
"В связи с недостатком доступной мощности в энергосистеме применяются вынужденные временные отключения электроэнергии в Донецке, Макеевке, Горловке, Торезе, Шахтерском, Ясиноватском и Амвросиевском муниципальных округах. Также частично обесточен городской округ Енакиево", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что энергетики продолжают ремонтировать поврежденные участки сетей и возвращать потребителям электричество, уделяя приоритетное внимание котельным и другим объектам жизнеобеспечения.
"Применение данной меры необходимо для предотвращения перегрузки сетевого оборудования и возникновения новых масштабных аварий. Заранее определить время и продолжительность таких отключений невозможно", - добавили в министерстве.