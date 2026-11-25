https://1prime.ru/20261125/dnr-875550161.html

В восьми муниципалитетах ДНР применяются временные отключения электричества

В восьми муниципалитетах ДНР применяются временные отключения электричества - 25.11.2026, ПРАЙМ

В восьми муниципалитетах ДНР применяются временные отключения электричества

Временные отключения электричества применяются в восьми муниципалитетах Донецкой Народной Республики, включая Донецк, из-за недостатка мощности в энергосистеме, | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T17:05+0300

2026-11-25T17:05+0300

2026-11-25T17:05+0300

донецк

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ДОНЕЦК, 25 ноя - ПРАЙМ. Временные отключения электричества применяются в восьми муниципалитетах Донецкой Народной Республики, включая Донецк, из-за недостатка мощности в энергосистеме, это необходимо для предотвращения масштабных аварий, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства угля и энергетики республики. "В связи с недостатком доступной мощности в энергосистеме применяются вынужденные временные отключения электроэнергии в Донецке, Макеевке, Горловке, Торезе, Шахтерском, Ясиноватском и Амвросиевском муниципальных округах. Также частично обесточен городской округ Енакиево", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что энергетики продолжают ремонтировать поврежденные участки сетей и возвращать потребителям электричество, уделяя приоритетное внимание котельным и другим объектам жизнеобеспечения. "Применение данной меры необходимо для предотвращения перегрузки сетевого оборудования и возникновения новых масштабных аварий. Заранее определить время и продолжительность таких отключений невозможно", - добавили в министерстве.

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