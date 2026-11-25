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Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта достиг максимума с марта
Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта достиг максимума с марта - 25.11.2026, ПРАЙМ
Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта достиг максимума с марта
Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта в сентябре вырос на четверть в годовом выражении, достигнув самого высокого значения с марта, то есть с начала... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T11:16+0300
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нефть
саудовская аравия
ближний восток
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта в сентябре вырос на четверть в годовом выражении, достигнув самого высокого значения с марта, то есть с начала военного обострения на Ближнем Востоке, когда этот показатель стал максимальным с 2022 года, следует из отчета главного статистического управления королевства (GASTAT).
Так, нефтяной доход страны в сентябре вырос на 25,6% в годовом и на 42,6% в месячном выражении, до 87,133 миллиарда риалов (примерно 23,2 миллиарда долларов) - это самый высокий уровень с марта.
Доля нефти в общем объеме товарного экспорта Саудовской Аравии поднялась также до максимальных с марта 75,4% с 69,8% месяцем ранее, говорится в статистике. В марте текущего года нефтяной экспорт оценивался 93,025 миллиарда риалов, а его доля составляла 80%.
Доля ненефтяного товарного экспорта в сентябре снизилась до 15,8% с 21,2% в августе. В абсолютном выражении показатель снизился на 4,6% в годовом выражении и уменьшился на 2% в месячном, до 18,224 миллиарда риалов (4,9 миллиарда долларов), сообщает статуправление.
Суммарно экспорт товаров из Саудовской Аравии в сентябре вырос на 14,2% и на 31,9% к августу, до 115,5 миллиарда риалов (30,8 миллиарда долларов) - это также рекорд с марта. Аналитики, опрошенные порталом Trading Econоmics, ожидали значение на уровне 107 миллиардов риалов.
Товарный импорт в сентябре в годовом выражении снизился на 4,3%, в месячном - вырос на 5,1%, до 74,131 миллиарда риалов (19,8 миллиарда долларов), а прогноз составлял 78,3 миллиарда риалов.
В итоге профицит торгового баланса в отчетном месяце поднялся на 74,5% в годовом выражении и на 143,6% к августу, также до рекордных с марта 41,368 миллиарда риалов (11 миллиардов долларов) при прогнозе аналитиков в 28,7 миллиарда риалов.
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нефть, саудовская аравия, ближний восток
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Доход Саудовской Аравии от нефтяного экспорта в сентябре вырос на четверть в годовом выражении, достигнув самого высокого значения с марта, то есть с начала военного обострения на Ближнем Востоке, когда этот показатель стал максимальным с 2022 года, следует из отчета главного статистического управления королевства (GASTAT).
Так, нефтяной доход страны в сентябре вырос на 25,6% в годовом и на 42,6% в месячном выражении, до 87,133 миллиарда риалов (примерно 23,2 миллиарда долларов) - это самый высокий уровень с марта.
Доля нефти в общем объеме товарного экспорта Саудовской Аравии поднялась также до максимальных с марта 75,4% с 69,8% месяцем ранее, говорится в статистике. В марте текущего года нефтяной экспорт оценивался 93,025 миллиарда риалов, а его доля составляла 80%.
Доля ненефтяного товарного экспорта в сентябре снизилась до 15,8% с 21,2% в августе. В абсолютном выражении показатель снизился на 4,6% в годовом выражении и уменьшился на 2% в месячном, до 18,224 миллиарда риалов (4,9 миллиарда долларов), сообщает статуправление.
Суммарно экспорт товаров из Саудовской Аравии в сентябре вырос на 14,2% и на 31,9% к августу, до 115,5 миллиарда риалов (30,8 миллиарда долларов) - это также рекорд с марта. Аналитики, опрошенные порталом Trading Econоmics, ожидали значение на уровне 107 миллиардов риалов.
Товарный импорт в сентябре в годовом выражении снизился на 4,3%, в месячном - вырос на 5,1%, до 74,131 миллиарда риалов (19,8 миллиарда долларов), а прогноз составлял 78,3 миллиарда риалов.
В итоге профицит торгового баланса в отчетном месяце поднялся на 74,5% в годовом выражении и на 143,6% к августу, также до рекордных с марта 41,368 миллиарда риалов (11 миллиардов долларов) при прогнозе аналитиков в 28,7 миллиарда риалов.