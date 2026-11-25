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Движение через "Верхний Ларс" открыто для всех видов транспорта
Движение через "Верхний Ларс" открыто для всех видов транспорта - 25.11.2026, ПРАЙМ
Движение через "Верхний Ларс" открыто для всех видов транспорта
Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией открыто для всех видов транспорта, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T14:56+0300
2026-11-25T14:56+0300
2026-11-25T14:56+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией открыто для всех видов транспорта, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
"Движение через пункт пропуска МАПП Верхний Ларс разрешено для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.
Ранее в среду ФГКУ "Росгранстрой" сообщил об открытии движения для легковых автомобилей.
Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. В холодное время года движение по этой трассе периодически прерывается из-за снегопадов и лавин.
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бизнес, россия, грузия, владикавказ, тбилиси, фтс россии
Бизнес, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, Владикавказ, Тбилиси, ФТС России
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией открыто для всех видов транспорта, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
"Движение через пункт пропуска МАПП Верхний Ларс разрешено для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.
Ранее в среду ФГКУ "Росгранстрой" сообщил об открытии движения для легковых автомобилей.
Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. В холодное время года движение по этой трассе периодически прерывается из-за снегопадов и лавин.