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ЕАБР инвестирует в проекты в Узбекистане не менее 500 миллионов долларов
ЕАБР инвестирует в проекты в Узбекистане не менее 500 миллионов долларов - 25.11.2026, ПРАЙМ
ЕАБР инвестирует в проекты в Узбекистане не менее 500 миллионов долларов
Евразийский банк развития (ЕАБР) намерен инвестировать в проекты в Узбекистане не менее 500 миллионов долларов в следующем году, а рассматриваются 10 проектов с | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T08:11+0300
2026-11-25T08:11+0300
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ТАШКЕНТ, 25 ноя - ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) намерен инвестировать в проекты в Узбекистане не менее 500 миллионов долларов в следующем году, а рассматриваются 10 проектов с объемом инвестиций более 1 миллиарда долларов, сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
По данным пресс-службы банка, Подгузов и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев рассмотрели в Ташкенте планы формирования инвестиционного портфеля ЕАБР в стране.
"В 2027 году мы намерены инвестировать в проекты в Узбекистане не менее 500 миллионов долларов", - цитирует Подгузова его пресс-служба в релизе для СМИ.
По его словам, банк в настоящее время рассматривает 10 потенциальных проектов, объем инвестиций по которым может превысить 1 миллиарда долларов.
Стороны определили пять приоритетных направлений сотрудничества: развитие транспортной инфраструктуры, укрепление водно-энергетической устойчивости, развитие промышленности и производственной кооперации, цифровизация, а также расширение финансовых инструментов, добавили в пресс-службе.
Узбекистан - наблюдатель в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с 2020 года. В апреле этого года республика завершила все процедуры и присоединились к соглашению об учреждении ЕАБР. В мае в Ташкенте открылось представительство ЕАБР в республике.
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мировая экономика, узбекистан, ташкент, николай подгузов, еабр
Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, Ташкент, Николай Подгузов, ЕАБР
ТАШКЕНТ, 25 ноя - ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) намерен инвестировать в проекты в Узбекистане не менее 500 миллионов долларов в следующем году, а рассматриваются 10 проектов с объемом инвестиций более 1 миллиарда долларов, сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
По данным пресс-службы банка, Подгузов и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев рассмотрели в Ташкенте планы формирования инвестиционного портфеля ЕАБР в стране.
"В 2027 году мы намерены инвестировать в проекты в Узбекистане не менее 500 миллионов долларов", - цитирует Подгузова его пресс-служба в релизе для СМИ.
По его словам, банк в настоящее время рассматривает 10 потенциальных проектов, объем инвестиций по которым может превысить 1 миллиарда долларов.
Стороны определили пять приоритетных направлений сотрудничества: развитие транспортной инфраструктуры, укрепление водно-энергетической устойчивости, развитие промышленности и производственной кооперации, цифровизация, а также расширение финансовых инструментов, добавили в пресс-службе.
Узбекистан - наблюдатель в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с 2020 года. В апреле этого года республика завершила все процедуры и присоединились к соглашению об учреждении ЕАБР. В мае в Ташкенте открылось представительство ЕАБР в республике.