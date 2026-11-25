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Египет заменит визовые наклейки QR-кодами

Египет заменит визовые наклейки QR-кодами - 25.11.2026, ПРАЙМ

Египет заменит визовые наклейки QR-кодами

Власти Египта заменят визовые наклейки в паспорте QR-кодами при въезде в курортные города, а не только в столице, как было раньше, сообщила Ассоциация... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T09:45+0300

2026-11-25T09:45+0300

2026-11-25T10:03+0300

туризм

бизнес

египет

каир

хургада

атор

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Власти Египта заменят визовые наклейки в паспорте QR-кодами при въезде в курортные города, а не только в столице, как было раньше, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Ранее в среду в Telegram-канал Shot написали, что российским туристам в Египте начнут выдавать визы с QR-кодами вместо наклеек в паспорт. В Хургаде новая система заработает с 1 июля, а стоить это будет 6 долларов. При этом с учетом повышения основного визового сбора с 30 до 33 долларов с 1 января общая стоимость въездной визы составит 39 долларов на человека. "Стал известен график перехода на цифровые визы в 2027 году. Вслед за Каиром визы с QR-кодами вместо наклеек в загранпаспорт начнут выдавать и в курортных аэропортах Египта", - говорится в сообщении АТОР. "Первым на выдачу цифровых виз перешел международный аэропорт Каира: тестирование новой системы началось 1 августа 2026 года, а с 15 сентября она заработала в штатном режиме", - добавила ассоциация. По данным АТОР, предварительный график подключения других аэропортов Египта к новой системе опубликован на официальном сайте авиакомпании Pegasus Airlines. Так, с 1 марта система начнет действовать в Сфинксе под Каиром и в Александрии, с 1 мая – в Эль-Аламейне и Марса-Матрухе, с 1 июля – в Хургаде, с 1 сентября – в Марса-Аламе, с 1 октября – в Луксоре и Асуане. При этом сроки выдачи QR-кодов в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Табы пока неизвестны. За оформление QR-кода предусмотрен дополнительный сбор в размере 6 долларов. При этом с нового года вырастет и стоимость самой туристической визы – с 30 до 33 долларов, подтвердила ассоциация. Там подчеркнули, что получать визу до вылета в Египет по-прежнему необязательно: туристы смогут самостоятельно оформить ее в терминалах самообслуживания в зоне прилета аэропорта. "Для тех, кто предпочитает решить все формальности еще дома, предусмотрены специальный сайт и мобильное приложение Visa On Arrival Egypt", - пояснили в АТОР. Отмечается, что QR-код можно сохранить в смартфоне или распечатать и предъявить вместе с загранпаспортом на пограничном контроле. Однако оформлять визу за несколько недель до отпуска не стоит: воспользоваться QR-кодом для въезда необходимо в течение семи дней с момента его выдачи.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, египет, каир, хургада, атор