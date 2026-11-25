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Эксперты рассказали, сколько будет стоить Lada Azimut в базовой комплектации

Эксперты рассказали, сколько будет стоить Lada Azimut в базовой комплектации - 25.11.2026, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, сколько будет стоить Lada Azimut в базовой комплектации

Цена кроссовера Lada Azimut в базовой комплектации будет начинаться примерно от 1,9 миллиона рублей, чтобы модель смогла попасть в программу льготного... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T01:16+0300

2026-11-25T01:16+0300

2026-11-25T01:16+0300

бизнес

игорь моржаретто

автоваз

минпромторг

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Цена кроссовера Lada Azimut в базовой комплектации будет начинаться примерно от 1,9 миллиона рублей, чтобы модель смогла попасть в программу льготного автокредитования, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты. Старт официальных продаж первого кроссовера "АвтоВАЗа" намечен на 1 декабря 2026 года. Производитель в понедельник сообщал, что цена новинки будет объявлена в этот же день, а все якобы опубликованные прайс-листы не соответствуют действительности. "Я считаю, что она (Lada Azimut - ред.) должна войти в программу льготного автокредитования, это психологически важный фактор. Поэтому базовая комплектация должна стоить до двух миллионов рублей, и я думаю, что она будет в районе 1,9 миллиона рублей", - поделился мнением автоэксперт Игорь Моржаретто. Программа льготного автокредитования Минпромторга, приостановленная в конце сентября, возобновится с 1 декабря за счет лимитов бюджета на 2027 год. Автомобиль с ДВС для попадания в программу должен соответствовать требованиям по локализации, которому соответствуют все модели Lada, а также стоить не дороже двух миллионов рублей. Автоэксперт Максим Кадаков также выразил уверенность, что базовая версия Azimut войдет в программу льготных автокредитов. "Вряд ли он будет дешевле, чем 1,9 миллиона, в диапазоне от 1,9 до 2 миллионов рублей", - добавил он. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, игорь моржаретто, автоваз, минпромторг, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra